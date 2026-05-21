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La Guardia Civil detiene en Riba-Roja d'Ebre a un hombre de 50 años acusado de matar a su pareja en Suiza

¿Qué ha pasado? En colaboración con la Policía suiza, los agentes han arrestado al helvético en una finca aislada y de difícil acceso de la provincia catalana, que se encontraba en un terreno muy montañoso y contaba con numerosos sistemas de grabación.

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil.Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil.Europa Press
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La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Cantonal de Thurgau, en Suiza, ha detenido en Riba-Roja d'Ebre a un hombre de 50 años y de nacionalidad helvética como presunto responsable de la muerte de su pareja, cuyo cadáver se localizó en la vivienda del país alpino del que había huido.

Según ha informado la Guardia Civil, la muerte se produjo en una fecha aún no determinada en la casa común de ambos en Suiza. Luego, el ya detenido se trasladó a España y se instaló en una finca aislada y de difícil acceso en Tarragona.

A comienzos de 2026, los familiares de la víctima denunciaron su desaparición ante la Policía suiza, que comenzó una investigación conjunta con la Guardia Civil en España.

A tenor de las pesquisas, los agentes helvéticos confirmaron que la mujer nunca llegó a mudarse a España, mientras que la Guardia Civil localizó la finca donde residía el sospechoso.

La masía en la que se encontraba el hombre se encontraba en un terreno muy montañoso y contaba con numerosos sistemas de grabación, algo que dificultaba la aproximación y el seguimiento de la Policía.

Con la presencia de policías suizos, la Guardia Civil practicó el registro en el domicilio actual del investigado para su posterior detención.

Fue entonces cuando facilitó información sobre la localización exacta de los restos mortales de la mujer, hallados en la propiedad de la vivienda en Suiza.

El análisis forense verificó que los restos hallados correspondían con los de la mujer desaparecida, pero la causa exacta de la muerte sigue bajo investigación.

016, número contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

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