Cerrado de manera indefinida el Parque de Collserola (Barcelona) tras el brote de peste porcina en jabalíes

Agentes de la Guardia Urbana colocan carteles informando del cierre del acceso al Parque de Collserola tras el brote de peste porcina en jabalíes.

Los detalles El Parque del Tibidabo continuará abierto y se mantienen las actividades económicas que se desarrollan en la zona, al tiempo que seguirán abiertos los centros escolares y las paradas de transporte público.

El acceso al Parque de Collserola en Barcelona quedará prohibido indefinidamente para reducir la población de jabalíes y contener el brote de peste porcina africana. La Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona están preparando el cierre, que se espera se apruebe pronto. El Parque del Tibidabo seguirá abierto, así como las actividades económicas y los servicios públicos. Sin embargo, las actividades recreativas, como el deporte, estarán prohibidas con sanciones para los infractores. Las autoridades piden responsabilidad ciudadana para frenar la enfermedad, que no afecta a humanos pero amenaza al sector porcino. Un nuevo caso en Barcelona ha llevado a ampliar las restricciones a 18 municipios. La Generalitat reforzará las medidas para controlar la situación.

El acceso al Parque de Collserola, en Barcelona, quedará prohibido a la ciudadanía, con algunas excepciones, desde este jueves y de manera indefinida, hasta que se consiga reducir al mínimo posible la población de jabalíes que habita en la zona para contener el brote de peste porcina africana (PPA).

La Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona han empezado ya a preparar el blindaje y a señalizar la zona para que el cierre pueda aplicarse en cuanto se apruebe la resolución administrativa correspondiente, que se prevé para la tarde de este jueves, según han informado ambas administraciones.

El Parque del Tibidabo continuará abierto y se mantienen las actividades económicas que se desarrollan en la zona, en la que viven unas 15.000 personas, al tiempo que seguirán abiertos los centros escolares y las paradas de transporte público.

Las actividades que sí quedan prohibidas son las lúdicas, como las visitas de ocio y la práctica deportiva, muy frecuente en lugares como la Carretera de les Aigües, por lo que se prevén sanciones para quienes se salten las restricciones.

La secretaria general del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Cristina Massot, y el tercer teniente de alcalde de Barcelona, Albert Batlle, han hecho un llamamiento a la ciudadanía a "la responsabilidad", "el civismo" y "la calma" y a colaborar con los trabajos para frenar la peste porcina.

Massot ha asegurado que se intentará que el Parque de Collserola esté cerrado "el mínimo tiempo posible", pero ello dependerá de cómo evolucione la propagación de esta enfermedad animal, que no afecta a las personas pero que amenaza el futuro del sector porcino.

Primer caso en Barcelona

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, anunciaba este miércoles que el Ministerio de Agricultura confirmaría este jueves un nuevo positivo de peste porcina africana (PPA), el primero localizado en el término municipal de Barcelona.

En una atención a los medios tras reunirse con el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el president de la Generalitat, Salvador Illa, precisó que este hallazgo obligaría a extender las restricciones de acceso al medio natural a la totalidad del Parque Natural de Collserola, afectando a un total de 18 municipios.

Así, Ordeig explicó que el nuevo positivo pertenece al mismo foco detectado recientemente en Sant Just Desvern (Barcelona), pero que el salto al término municipal de la capital catalana requiere un cambio de escala en la estrategia de contención.

El conseller defendió que este escenario era "esperable" debido a la complejidad de blindar un entorno forestal como la zona de la Floresta, por lo que la Generalitat reforzará el despliegue de efectivos y medios materiales para aumentar las capturas de jabalíes y vaciar las zonas blancas del parque.

"Estamos en un momento muy importante para blindar la zona. No es una solución a corto plazo, pero intentaremos ir lo más rápido posible", sentenció Ordeig.

