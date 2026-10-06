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Diez años de 'Hazme un bizum', la aplicación española que ya usan 32 millones de personas

Los detalles Raro es el momento en el que alguien dice que no tiene Bizum, esa aplicación española que ha permitido realizar más de 3,4 millones de estas transferencias instantáneas el año pasado.

Diez años de 'Hazme un bizum', la aplicación española que ya usan 32 millones de personas
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Han pasado 10 años desde que Bizum, aplicación española, llegó a nuestras vidas. Ahora lo utilizan más de 32 millones de personas en todo el mundo, Y no solo para compartir gastos o pagar facturas. Pagar cumpleaños, abonar multas o otros tantos envíos de dinero que se completan gracias a Bizum.

Algunos lo utilizan para todo, incluido ligar: "Sobre todo de ex. Exes desesperados que envían un euros, por si te han bloqueado por WhatsApp". Además del match, la razón del éxito de este servicio de pago online es la velocidad. El número de teléfono de la otra persona y la operación ya se puede realizar.

En 2025, los españoles realizamos una media de más de 3,4 millones de estas transferencias instantáneas: "Yo lo uso y además me pagan muchos clientes en Bizum, porque es más fácil para ellos". Nos ahorra tiempo y nos permite mantener amistades: "Ahora nos ahorra problemas porque sabemos quién paga y quién no. Entonces ahora ya no vale eso de te he pagado y no te acuerdas".

Y aunque todavía queda la resistencia, en nuestro día a día raro es quien no dice eso de 'hazme un bizum'.

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