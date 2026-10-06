Diez años de 'Hazme un bizum', la aplicación española que ya usan 32 millones de personas

Los detalles Raro es el momento en el que alguien dice que no tiene Bizum, esa aplicación española que ha permitido realizar más de 3,4 millones de estas transferencias instantáneas el año pasado.

Bizum, la aplicación española de pago instantáneo, celebra su décimo aniversario con más de 32 millones de usuarios globales. Originalmente diseñada para compartir gastos y pagar facturas, ahora se utiliza para una variedad de transacciones, desde pagar cumpleaños hasta abonar multas. Incluso se ha convertido en una herramienta para ligar, con ex parejas enviando dinero para desbloquearse en WhatsApp. Su éxito radica en la rapidez y simplicidad del proceso, que solo requiere el número de teléfono del destinatario. En 2025, los españoles realizan más de 3,4 millones de transferencias instantáneas diarias, facilitando pagos y fortaleciendo relaciones personales. Aunque algunos aún se resisten, Bizum se ha integrado en la vida cotidiana de la mayoría.

Han pasado 10 años desde que Bizum, aplicación española, llegó a nuestras vidas. Ahora lo utilizan más de 32 millones de personas en todo el mundo, Y no solo para compartir gastos o pagar facturas. Pagar cumpleaños, abonar multas o otros tantos envíos de dinero que se completan gracias a Bizum.

Algunos lo utilizan para todo, incluido ligar: "Sobre todo de ex. Exes desesperados que envían un euros, por si te han bloqueado por WhatsApp". Además del match, la razón del éxito de este servicio de pago online es la velocidad. El número de teléfono de la otra persona y la operación ya se puede realizar.

En 2025, los españoles realizamos una media de más de 3,4 millones de estas transferencias instantáneas: "Yo lo uso y además me pagan muchos clientes en Bizum, porque es más fácil para ellos". Nos ahorra tiempo y nos permite mantener amistades: "Ahora nos ahorra problemas porque sabemos quién paga y quién no. Entonces ahora ya no vale eso de te he pagado y no te acuerdas".

Y aunque todavía queda la resistencia, en nuestro día a día raro es quien no dice eso de 'hazme un bizum'.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido