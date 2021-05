Desde el comienzo de la pandemia, los casos de Trastorno Obsesivo Compulsivo han aumentado un 30%. Se trata de una afección que padecen en nuestro país 1.750.000 personas. Detrás de este desorden psicológico está la necesidad de desinfectar a todas horas para evitar el coronavirus, y cualquier persona puede padecerlo.

María Rincón es una de las personas diagnosticadas con TOC. Asegura que durante el confinamiento tuvo "un miedo constante" a morir: "Era miedo a perder mi vida en cualquier circunstancia, pero sobre todo por un balcón o una ventana".

Algo que condicionó aún más su encierro. "No podía tener la ventana abierta, necesitaba tener todas las persianas echadas. Me escondía en el baño porque es donde me sentía más segura", ha explicado.

Según asegura el psicólogo Rafael Santandreu, el TOC es "el trastorno psicológico más oculto de todos": "Es una trampa mental fruto de cogerle miedo a unos pensamientos que te parecen atemorizantes. Entran en bucle y esos pensamientos están todo el día".

Hay muchos tipos de TOC. El más extendido es la hipocondría: "Cuando aumenta la ansiedad general en el ambiente, nuestras neuras también aumentan". No obstante, estos miedos se pueden vencer. Para ello, explica el experto, es importante "afrontarlo, aceptar las emociones que te suscita ese miedo, intentar relajarse y dejar pasar el tiempo".