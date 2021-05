El Día de la Madre está a la vuelta de la esquina y, como cada año, se celebrará el primer domingo de mayo, que en esta ocasión es el día 2 de mayo. En esta fecha señalada somos muchos los hijos e hijas que ya estamos pensando en qué regalarle a una de las personas más importantes de nuestra vida.

Sin duda, a nuestras madres hay que hacerles saber cuánto las queremos a diario, pero nunca está de más agasajarlas con un detalle este día especial. Aunque es cierto que muchas veces la rutina y el ajetreo nos deja poco tiempo para pensar un regalo. Por eso, y porque sabemos que no siempre resulta fácil acertar, en este artículo te proponemos algunas ideas para sorprender a tu madre. ¡Toma nota!

Anillos, pulseras y collares personalizables

Un buen regalo para este día especial si todavía no tienes nada en mente. Con un anillo o pulsera siempre acertarás y además tu madre llevará ese regalo consigo a todas partes. Además, si así lo prefieres, puedes personalizarlo para que sea un regalo todavía más especial.

Teléfono móvil

Quizá sea uno de los regalos más recurridos, pero también uno de los más útiles. Si tu madre está pensando en cambiar de móvil o simplemente es una fan de la tecnología, puedes optar por regalarle un nuevo terminal en este Día de la Madre. Hay muchas opciones de móviles en el mercado con distintos precios adaptados a cada presupuesto. Además, en este artículo tienes algunas ideas de regalos tecnológicos para regalar.

[[H4:Lámpara estilo ‘Spotify’]]

Si tienes una canción especial con tu madre o simplemente le vuelve loca algún artista en concreto, puedes animarte con esta placa acrílica personalizable. En la placa podrás poner la foto y el título de la canción (o una frase, a tu elección) y quedará como si de una pista de Spotify se tratase.

Desayuno a casa

¿Y qué tal un desayuno para que empiece su día de la mejor manera? Este detalle es ideal para aquellos que van a pasar este día lejos de su madre y la quieren sorprender. Existen infinidad de webs que tienen opciones de desayuno y te lo llevarán en 24 horas.

Para las más lectoras

Si tu madre es una lectora empedernida, en Ahora qué Leo tienes cientos de opciones de libros que pueden interesarle. Además, cada día, te recomiendan un libro diferente.

Si te decides por la literatura, también puedes acompañar el libro con un marcapáginas personalizado a los que seguro que le dará mucho uso. Puedes añadir una foto vuestra o algún mensaje escrito a mano para que sea más especial. ¡Seguro que a tu madre le encantará!

Alexa

Si hay algo que está de moda últimamente son los altavoces inteligentes. Tu madre se quedará sorprendida con todo lo que pueden hacer solo con la voz: poner tu canción favorita, que te cuente un chiste o te lea las noticias matutinas, poner el despertador... Su precio ronda los 40 euros, depende de la marca y las características, y se convertirá en el ‘gadget’ imprescindible de tu madre.

Cena o comida en un restaurante

Ahora que el toque de queda nos lo permite, ir a cenar es uno de los planes más recurridos. La comida nunca falla, sea un regalo para tu madre o para quien sea. Además, ¿qué mejor que regalar tiempo a tu madre en este día tan especial? Si todavía no te has decantado por ninguna opción de la lista y puedes pasar el día con ella, no te lo pienses e iros juntos a cenar o a comer a su restaurante favorito o a aquel que siempre quisisteis probar.