En la vida hay muchos olores que nos marcan. Los libros, las casas y, también, las personas. De ellas, quién mejor que una madre. Ese olor, ese tacto al abrazo… ¿qué mejor que aprovechar su día, el Día de la Madre, para honrar algo que tanto las caracteriza? Eso es lo que han pensado desde Mercadona, que este año lanza una serie exclusiva de lotes de belleza y fragancias con un regalo extra en su interior.

Aunque la belleza va siempre por dentro, sentirse guapa por fuera también a veces nos hace sentir mejor, y qué problema hay en ello, ¿no? Mercadona ofrece siete propuestas para este Día de la Madre, que este año cae el 2 de mayo: tres lotes de perfumes, dos de cuidado facial, uno de cuidado corporal y uno de fragancia para el hogar.

Una selección que, además del producto principal, incluye un regalo extra: un fular, un rodillo para masaje facial de jade, un neceser o un saquito de tela con una tarjeta dedicatoria. Todos los lotes son ediciones limitadas, por lo que solo estarán disponibles en las tiendas hasta que se agoten las existencias.

¿Qué perfume elegir? Dulce y floral o acuática e intensa

Si te decantas por el conjunto de perfumes, puedes elegir entre tres fragancias distintas: 'The rose'. 'You are perfect' o 'Soplo Musk'.

La primera de las opciones, 'The rose', es fresca y frutal al inicio, pero el broche final lo pone "un cualitativo fondo de pachulí, almizcle y vainilla", explican desde Mercadona. 'The Rose' viene dentro de una cajita junto a un pañuelo fular inspirado en la primavera.

Un saquito de tela con corazones estampados acoge 'You are perfect', otra de las opciones que nos propone Mercadona, que en este caso viene acompañada por una loción corporal y una tarjeta dedicatoria para escribir unas palabras. Desde la Perfumería, recomiendan 'You are perfect' si lo que buscas es un "impacto floral intenso", pero aligerado con "notas acuáticas", lo que provoca una "sensación de frescor, ideal para la llegada del calor".

'Soplo Musk' es la última de los perfumes que podemos elegir en el pack exclusivo. Notas intensas de bergamota, musgo de roble, vetiver o pachulí son los olores que se desprenden de esta fragancia floral. 'Soplo Musk' viene dentro de un neceser blanco y acompañada por una crema de manos ideal para llevar en el bolso.

Para el cuidado facial: hidratar y cuidar la piel del rostro

Otra opción tiene que ver con el cuidado facial de nuestras madres. Para este caso, Mercadona ofrece dos opciones. Por un lado, las 'Hidra Glow Ampollas', un lote que incluye 14 viales, de los que siete son hidratantes y están pensados para uso matutino y otros siete potencian luminosidad y se aplican por la noche. Desde Mercadona explican que el contenido sirve para un tratamiento de dos semanas, "pues se recomienda utilizar la mitad del contenido de la ampolla, cerrar el dosificador y su tapón, y reservar la cantidad restante para el día siguiente". Así se conseguirá, aseguran, una piel "hidratada, tersa y luminosa".

La segunda opción que encontramos en la famosa cadena de supermercados es 'My moment face', pensada especialmente para rostros que han sufrido durante la pandemia por el uso de la mascarilla y la permanencia dentro de casa durante tanto tiempo. "El tono apagado y la falta de firmeza son solo algunas de las secuelas que se pueden percibir en esta delicada zona", explican desde Mercadona.

'My Moment Face' está pensado para esto: "es un innovador tratamiento que, precisamente, recupera la energía y la vitalidad de la piel". El lote contiene cuatro sérums que se aplican día y noche. Además, viene con una gran novedad: el rodillo de Jade, con el que se lleva a cabo una técnica de masaje "para purificar la piel". Este rodillo cuenta con dos cabezales: uno más pequeño y liso, específico para la zona de ojos, nariz y zona labial, y otro más robusto y rugoso, para masajear el resto del rostro, cuello y escote. Este regalo es además duradero: el contenido se corresponde con un mes de tratamiento, con diferentes fases cuyas instrucciones vienen explicadas en el envase.

Para el cuidado corporal: exfoliar e hidratar

Si te decantas por el lote exclusivo de cuidado corporal 'Body neceser my moment', eliges tres productos: un exfoliante, una loción hidratante y una bruma de almohada. El ritual perfecto para tener una piel perfecta. La exfoliante corporal es la primera que se debe aplicar, con movimientos circulares, para después, aclarar con agua tibia. El siguiente paso es aplicar la loción corporal, con la que la piel se hidrata y perfuma. Y, para finalizar, qué mejor que perfumar la almohada con 'Pillow Spray', una bruma que puede vaporizarse sobre cuerpo, cabello y ropa de cama para tener un sueño cálido.

Para ambientar nuestro hogar con carácter propio

Por último, pero no menos importante, tenemos el pack para ambientar nuestro hogar 'Home Moment Cashmere', creado en sintonía "con la tendencia actual de conferir un carácter propio a los espacios", explican desde Mercadona. Este estuche está concebido para dar un perfume de cálido y delicado a nuestro hogar, y el pack incluye dos recargas y dos kits de ocho mikados de madera.

Para aprovechar todas sus cualidades tan solo es necesario abrir la botella Cashmere Moment y enroscarla en el difusor Home Moment. A continuación, se introducen todos los palillos naturales en el interior. El perfume comienza a empapar las varitas, y estas lo propagan por toda la estancia, que se envuelve en una fragancia "aterciopelada, de acordes florales y frutales aderezados con notas de vainilla", describen desde Mercadona.