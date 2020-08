Agentes de la Guardia Civil han detenido a una persona sospechosa de haber asesinado y descuartizado a una anciana en el municipio madrileño de Chapinería. Se trata del yerno de la víctima, novio de una de sus hijas, que hasta ahora se encontraba en paradero desconocido. Mientras, el cuerpo policial ultima el registro de la vivienda donde podría haberse cometido el crimen.

Pasadas las 15.00 horas de este miércoles no se había practicado formalmente ninguna detención, pero fuentes del Instituto Armado señalan que el yerno de la víctima es el principal sospechoso. Su pareja, hija de la mujer hallada muerta, también está siendo investigada, en principio por un delito de encubrimiento. Los restos de la anciana fueron hallados en un paraje a las afueras de Chapinería, cercano al domicilio donde vivía la víctima y su hija.

Sin embargo, según ha podido saber laSexta, los agentes no han encontrado aún la cabeza de la víctima. Por esta razón, la Guardia Vivil está inspeccionando la casa con perros especialistas en hallar restos biológicos porque creen que la vivienda es el escenario del crimen. La investigación corre a cargo de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Madrid.

Según las citadas fuentes, el yerno, que no era natural de Chapinería, y varios miembros de la familia de la víctima sufrían problemas derivados de una situación de drogodependencia y alcoholismo, tal y como han refrendando en paralelo vecinos del municipio. La alcaldesa de Chapinería, Lucía Moya, ha confirmado que el yerno de la presunta víctima, la expareja de una de sus hijas, no es vecino del municipio y que, como han apuntado algunos residentes en la localidad, formaban una familia en la que había conflictos.

El Ayuntamiento no tiene confirmación oficial de nada relacionado con el caso, que se encuentra bajo secreto de sumario después de que se hallara el cuerpo de una mujer descuartizada y semienterrada en el camino de las Maderas, concretamente en un paraje muy transitado. Como regidora sí conocía a la que los vecinos señalan como posible víctima porque la familia lleva años residiendo en Chapinería.

"La relación siempre fue mala"

Horas antes de llevarse a cabo la detención de 'El loco', un equipo del programa 'Espejo Público' ha logrado hablar con la hija de la víctima y pareja del principal sospechoso del asesinato. África ha contado su madre "bebía mucho, tomaba muchas pastillas y se le iba la cabeza", y ha añadido: "Era mayor y pensaba: 'Se habrá quedado por ahí'".

Además, ha relatado que la relación de su hermana y ella con su madre no era buena: "Era muy mala; a veces bien, pero siempre mala". Y ha insistido en que, hasta este momento, no sabía nada de su pareja, la otra persona que vivía en la casa con la mujer desaparecida: "Tenía una orden de alejamiento".

"Me estoy muriendo. No como, no vivo, no duermo. No puedo más", ha respondido al programa de Antena 3. Ella y su pareja convivían con María Luisa desde hace un mes en la misma vivienda, y aunque llevaba días sin saber nada de su madre, no denunció la desaparición