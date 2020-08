África es la hija de María Luisa, una mujer desaparecida en Chapinería, municipio de Madrid en el que poco después apareció un cadáver descuartizado. Aunque el cuerpo no ha sido identificado por las autoridades policiales, todo apunta a que podría ser el suyo. África ha contado 'Espejo Público' que está llevando de una forma "fatal" esta situación.

"Me estoy muriendo. No como, no vivo, no duermo. No puedo más", ha respondido al programa de Antena 3. Al ser preguntada por las informaciones que implican a su pareja, en paradero desconocido, en la desaparición de su madre, África ha respondido que no sabe "nada" de lo ocurrido.

Ella y su pareja convivían con María Luisa desde hace un mes en la misma vivienda, y aunque llevaba días sin saber nada de su madre, no denunció la desaparición. Así ha explicado ella por qué: "Mi madre bebía mucho, tomaba muchas pastillas y se le iba la cabeza. Era mayor y pensaba: 'Se habrá quedado por ahí'".

Afirma que estaba segura de que acabaría volviendo: "Yo pensaba que se habría ido de vacaciones porque decía que había un hombre que la llamaba mucho, un teniente coronel, y que la había invitado a irse de vacaciones a Galicia". Cuando poco después encontraron un cadáver descuartizado a menos de medio kilómetro de su vivienda, todo cambió.

África asevera que no sabe nada de lo ocurrido y que aún no le han confirmado que los restos encontrados son los de su madre: "Mi madre es la que me mantenía a mí. No sé si le ha dado algo con las pastillas que tomaba". La Guardia Civil ha estado registrando la casa de la mujer desaparecida. Intentan esclarecer los hechos e investigan si puede haber una disputa familiar detrás.

La razón: África cuenta que la relación de su hermana y ella con su madre no era buena: "Era muy mala; a veces bien, pero siempre mala". Además, insiste en que no sabe nada de su pareja, la otra persona que vivía en la casa con la mujer desaparecida: "Tenía una orden de alejamiento". La zona donde apareció el cadáver ha sido acordonada, los agentes han recabado pruebas sobre el terreno y la investigación continúa abierta.