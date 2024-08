Cuatro personas han sido detenidas por los Mossos d'Esquadra por su presunta participación en el apuñalamiento de Mounir Nasraoui, el padre del jugador internacional del F.C. Barcelona Lamine Yamal, ocurrido a primeras horas de la noche del miércoles en Mataró (Barcelona).

El padre de Lamine Yamal permanece ingresado en el hospital universitario Germans Trias i Pujol de Badalona, Can Ruti. Continúa en la UCI y aunque no le han intervenido y está estable, no está previsto que salga hoy del hospital. Sufrió tres puñaladas: una en el tórax y dos en la zona del abdomen.

Según han informado a EFE fuentes de los Mossos, los hechos ocurrieron a las 21:10 horas en una calle del barrio de Rocafonda de Mataró (Barcelona), donde reside la víctima, y a las 23:00 horas fueron detenidas tres personas por su presunta implicación en la agresión con arma blanca a Nasraoui.

Los tres detenidos se hallan en las dependencias de la comisaría de los Mossos d'Esquadra de Mataró a la espera de pasar a disposición judicial. El hospital de Can Ruti no ha facilitado aún ningún parte médico de la evolución de Mounir Nasraoui, que al parecer sufrió dos puñaladas a la altura del abdomen.

Los Mossos d'Esquadra se han hecho cargo de la investigación de esta agresión al padre del futbolista azulgrana y no descartan que se lleve a cabo alguna otra detención.

En las redes sociales circula un vídeo grabado por vecinos de la zona en el que se ve una intervención de la Policía Local de Mataró tras un altercado entre varios hombres y Mounir Nasraoui, que explica a los agentes que le habían agredido.

Horas después de este incidente fue cuando se produjo el apuñalamiento de Nasraoui, por lo que se sospecha que la agresión con arma blanca guardaba relación con el altercado anterior.