Una mujer atropella a 15 personas en una cafetería en Egipto mientras aprendía a conducir

Los detalles Al parecer, confundió el freno con el acelerador e irrumpió en la terraza de la cafetería, resultando también herida. Tras el accidente, el Complejo Médico de Suez declaró el estado de emergencia.

En Ain Sokhna, un popular destino turístico egipcio en la costa del mar Rojo, al menos 15 personas resultaron heridas leves cuando una mujer que aprendía a conducir atropelló a los clientes de una cafetería. Según las autoridades, la conductora, acompañada de su esposo, confundió el freno con el acelerador, impactando violentamente contra la terraza del local. Tras el accidente, el Complejo Médico de Suez declaró el estado de emergencia, movilizando al personal de urgencias. Las lesiones de los afectados incluyen fracturas y contusiones, pero ninguna es grave. Ain Sokhna es frecuentada por turistas debido a su cercanía con El Cairo.

Al menos 15 personas fueron atropelladas y resultaron heridas leves cuando otra persona que aprendía a conducir atropelló con su automóvil a los clientes de una cafetería en un complejo turístico egipcio de Ain Sokhna, a orillas del mar Rojo, según han informado fuentes oficiales.

De acuerdo con testigos del suceso, según un comunicado de la provincia de Suez (al este de El Cairo), donde se ubica Ain Sokhna, el coche lo conducía una mujer que estaba aprendiendo a conducir acompañada de su esposo.

Al parecer, confundió el freno con el acelerador e irrumpió en la terraza de la cafetería, resultando también herida por la violencia del impacto, según la nota. Tras el accidente, el Complejo Médico de Suez declaró el estado de emergencia y movilizó al personal médico y de enfermería del servicio de urgencias.

Fuentes médicas indican que las lesiones de los afectados varían entre fracturas, contusiones y golpes, pero ninguna reviste gravedad ni pone en riesgo su vida. La localidad de Ain Sokhna, situada en la costa occidental del golfo de Suez y a unos 120 kilómetros al este de El Cairo, en el noreste del país, es una de las zonas turísticas más concurridas del mar Rojo.

Su proximidad a la capital la convierte en un destino habitual de fin de semana para los cairotas, al albergar numerosos complejos residenciales y hoteles.

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