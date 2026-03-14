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Detenido el pasado martes

El detenido por yihadismo en Melilla embaucaba a mujeres jóvenes para captarlas a través de las redes sociales

Los datos:Según la investigación, el detenido captaba a mujeres jóvenes a través de las redes sociales y después se reunía con ellas para difundir preceptos religiosos acordes a las organizaciones terroristas.

Vista de la Jefatura Superior de Policía de Melilla este martes.Vista de la Jefatura Superior de Policía de Melilla este martes.Agencia EFE
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El hombre detenido el pasado martes en Melilla como presunto autor de delitos de terrorismo en una operación antiyihadista se encontraba, según los investigadores, en un avanzado proceso de radicalización e intentaba captar a mujeres jóvenes utilizando de manera directa e indirecta técnicas de manipulación.

El arrestado recurría a las redes sociales para localizar perfiles vulnerables susceptibles de ser captados para la causa yihadista, según ha permitido constatar la investigación dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional y coordinada con la Fiscalía, informa este sábado la Policía en un comunicado.

Después de establecer contacto, mantenía encuentros presenciales en los que, mediante dinámicas de control y presión psicológica, difundía preceptos religiosos acordes a las organizaciones terroristas. Durante estas reuniones animaba a las jóvenes a implicarse en tareas de captación, instándolas a contactar con otras mujeres para extender el adoctrinamiento.

Sobre la detención

La operación policial se desarrolló en Melilla en el barrio de Cabrerizas, donde los agentes registraron una vivienda situada en la calle Ramírez de Madrid.

En el dispositivo participaron efectivos de la Comisaría General de Información, con el apoyo de la Brigada Provincial de Información de Melilla y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Durante el registro domiciliario se incautaron diversos dispositivos informáticos y documentación que están siendo analizados por especialistas.

El hombre fue detenido como presunto responsable de delitos de pertenencia a organización terrorista, enaltecimiento del terrorismo, autoadoctrinamiento y adoctrinamiento a terceros. Tras permanecer bajo custodia policial, fue puesto a disposición judicial el viernes por la mañana, dentro del plazo legal de 72 horas.

El juez acordó su ingreso en prisión provisional en el Centro Penitenciario de Melilla. Según fuentes policiales, se trata de la segunda operación de estas características llevada a cabo este año en la ciudad autónoma, tras otra intervención realizada el mes anterior, sin que exista relación entre ambos casos.

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