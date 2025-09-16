Detenido un hombre en El Algar (Murcia) acusado de asesinar a cuchilladas a su mujer

Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial en imagen de archivo

Un hombre de 66 años ha sido detenido este martes en la diputación cartagenera de El Algar como presunto autor de la muerte de su mujer a cuchilladas, según han informado fuentes de la Guardia Civil.

El suceso ha tenido lugar en la mañana de este martes en el interior de una vivienda de la citada localidad y cuando han llegado los agentes han encontrado el cuerpo sin vida de la víctima, una mujer de 64 años, con signos de violencia por arma blanca.

Poco después, se ha detenido a su marido, de 66 años, como presunto autor de un delito de homicidio. Según las fuentes, entre ambos no existían antecedentes por violencia de género.

016, teléfono contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.