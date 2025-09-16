Las imágenes del momento en el que un buque arrolla a un pesquero gallego en aguas de Mauritania

El contexto Los pesqueros 'Tafra 3' y 'Right Whale' colisionaron el pasado viernes en aguas de Mauritania. Cinco personas de nacionalidad mauritana permanecen desaparecidas como consecuencia del hundimiento del pesquero gallego.

Las imágenes del choque de los pesqueros 'Tafra 3' y 'Right Whale' que tuvo lugar el pasado viernes han salido a la luz. En el vídeo que acompaña a estas líneas, podemos ver a una de las embarcaciones colisionar contra la otra, que se encontraba parada en mitad del mar.

La última novedad que conocimos sobre este incidente fue la detención de los dos capitanes por parte de las autoridades de Mauritania en el marco de una investigación judicial. La agencia EFE informaba que se está llevando a cabo una investigación técnica para determinar las causas del incidente.

Cinco personas de nacionalidad mauritana permanecen desaparecidas como consecuencia del hundimiento del pesquero gallego 'Tafra-3', de bandera mauritana.

La embarcación llevaba a 26 tripulantes a bordo, al menos tres de ellos españoles, que acabó hundida después de una colisión con el 'Right Whale', un buque ruso con pabellón de Gambia.