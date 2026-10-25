Saqueos y destrozos de mobiliario urbano por valor de 36.000 euros: el balance de daños de los actos vandálicos en Barcelona

El contexto Decenas de jóvenes se concentraron sin aviso previo a las autoridades en el centro de Barcelona y causaron numerosos disturbios con los Mossos mientras también destrozaban todo lo que se encontraban a su paso.

Este sábado, una concentración no autorizada convocada por TikTok reunió a cientos de jóvenes en la plaza de Cataluña, Barcelona, resultando en disturbios y actos vandálicos similares a los ocurridos en Francia. Los Mossos detuvieron a 130 personas, en su mayoría hombres y menores de edad. Los daños al mobiliario urbano se estiman en 36.000 euros, con 31 contenedores quemados y 23 comercios vandalizados, incluyendo saqueos en tiendas como PC Componentes y Pandora. El gremio de restauración denuncia daños importantes y critica el dispositivo policial. Las autoridades y comerciantes trabajan para recuperar la normalidad tras los incidentes.

36.000 euros. Ese es el valor del mobiliario urbano destrozado por los jóvenes que se reunieron en Barcelona este sábado y realizaron actos vandálicos destrozando varias tiendas y realizando saqueos en las mismas.

Este sábado, una concentración de decenas de jóvenes convocados por TikTok que no se comunicó a las autoridades reunió en la plaza de Cataluña y su entorno a centenares de jóvenes, la mayoría de ellos ataviados de color negro que comenzaron una serie de protestas muy similares a las producidas en otros puntos de Europa como en Francia.

Los Mossos han informado este domingo de que en esos incidentes detuvieron a 130 personas, de las que 124 son hombres y 6 mujeres. Además, el 56% son menores de edad.

Según ha señalado la Agencia Efe citando fuentes municipales, "una primera valoración de los desperfectos causados por los disturbios sitúa en 36.000 euros el coste de los daños en el mobiliario urbano". Los principales daños en ese mobiliario fueron la quema de 31 contenedores, que ya se han repuesto, así como los 106 que, de manera preventiva, retiró el ayuntamiento de las zonas "donde podían correr el riesgo de ser vandalizados". Los servicios municipales, han agregado, "han trabajado durante toda la noche para recuperar la normalidad en la ciudad".

Por otro lado, los actos vandálicos también se centraron en los comercios que pillaron de paso a los jóvenes que estaban protestando. Las tiendas que se fueron cruzando fueron destrozadas, como los establecimientos de PC Componentes o de Pandora. De hecho, además de los destrozos también se produjeron saqueos en los mismos.

Una tienda de gafas también ha quedado destrozada. Cristales por el suelo, vitrinas vacías y los servicios de limpieza intentando devolver las calles a la normalidad. Pero hay mucho que reparar con escaparates reventados, negocios saqueados... Tiendas de móviles, informática, joyerías han sido víctimas del vandalismo. Otros han tenido que protegerse con tablones. 23 comercios vandalizados y 33 actuaciones de los bomberos por incendios. También hay semáforos rotos y sombrillas de cafeterías quemadas.

Y eso que muchos no estaban en la calle, sino mirando desde sus hoteles, sin saber muy bien qué estaba pasando. "Estábamos en nuestro hotel, miramos hacia afuera y fue algo que daba mucho miedo. La gente corría por aquí y venía la policía", afirma una turista inglesa.

Esta mañana, con las calles más tranquilas, toca ver los daños de cerca. Y a muchos vecinos les cuesta entender lo que ha pasado. Los comerciantes también hacen balance. El gremio de restauración denuncia daños importantes y considera que el dispositivo policial fue insuficiente, pese a los avisos previos. "Hablamos de daños muy serios, daños muy importantes contra el patrimonio público y contra el patrimonio privado", ha reconocido Roger Pallarols, del Gremio de Restauración.

Ahora toca limpiar, reparar escaparates y calcular las pérdidas. Para algunos negocios, el día empieza recogiendo los pedazos de lo que tenían ayer. Una normalidad que, dicen, les va a costar recuperar

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