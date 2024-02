La Guardia Civil ha detenido en Málaga a un hombre que llevaba tres décadas ejerciendo como médico en Rincón de la Victoria, a pesar de no contar con la titulación, ni mucho menos constar como tal en el colegio oficial. Tras ser puesto en libertad, ha vuelto a su consulta para continuar trabajando.

Las primeras pesquisas arrancaron después de la denuncia de dos de sus pacientes. Al sospechar que algo no iba bien, se dirigieron a pedir información al colegio de médicos, pero se encontraron con que no lo era. Les había estafado 300.000 euros. Una cifra que no sorprende, si se tiene en cuenta que por cada tratamiento cobraba 4.000 euros.

Por el momento, hay una decena de afectados acreditados. Sin embargo, estos podrían ser muchos más ya que llevaba 30 años ejerciendo. No obstante, la clave de su éxito habría sido el boca a boca, puesto que no cuenta con ninguna web oficial.

En cambio, sí que aparece en la red social Linkedin como médico rehabilitador en el Sistema Andaluz de Salud (SAS), entre otros puestos que han resultado ser falsos.

A pesar de los distintos delitos a los que se enfrenta, el supuesto médico volvió a trabajar a su consulta tras ser puesto en libertad.