A través del correo electrónico, de mensajes de texto o por redes sociales. Da igual. si tiene un teléfono móvil, casi seguro que en algún momento han intentado estafarlo, ya sea con un mensaje o una llamada simulando ser de una entidad bancaria o una empresa de paquetería, y hasta un supuesto hijo le pide dinero. El asunto comienza a ser un asunto serio, ya que los estafadores cada vez afinan más. Sin ir más lejos, este martes, saltó la noticia de que se había suplantado la voz del vicario de Mondoñedo-Ferrol con inteligencia artificial para cometer estafas telefónicas.

Ante la situación, el Gobierno, los bancos y las compañías telefónicas estudian un protocolo para atajar este problema cada vez más cotidiano. Prueba de la asiduidad de estos hechos, son los relatos que multitud de ciudadanos han compartido con laSexta. Uno de ellos asegura que en una ocasión recibió un mensaje en el que ponía "Papá, se me ha estropeado el móvil", y continúa otro asegurando que le pedían "x dinero a un número de cuenta".

"Mama, este es mi nuevo teléfono. Mi móvil está roto. No puedo llamar. Puedes enviarme un mensaje a través de Whatsapp", es uno de los mensajes que llegan mediante la aplicación de mensajería instantánea con el objetivo de estafar al que lo recibe.

Otra persona, preguntada por laSexta, ha asegurado que ella sufrió un intento de estafa en la que simulaban ser un banco y le solicitaban "actualizar los datos".

También "la de Correos es muy habitual". Los estafadores mandan un mensaje de texto -sí, un SMS- en el que escriben: "Estimado cliente, su paquete no se ha podido entregar el [fecha] porque no se han pagado las tasas de aduana (1,64€). Siga las instrucciones". Y tras él, un link en el que los cuerpos de policía de todo el país insisten en no pinchar con el objetivo, precisamente, de no ser estafados.

En resumen, el bombardeo de las ciberestafas es continuo. De hecho, este miércoles mismo, los Mossos d'Esquadra alertaban de la suplantación de la DGT, con también un SMS en que se comunica tener una multa por abonar.

"Sede Electrónica Dgt. Tiene una multa pendiente de pega con fecha de caducidad [fecha]. Verifique su identidad y método de pago". También finaliza con una url.

Alguno, incluso, se esconden bajo la mayor gentileza, con anuncios como este: "Hola, estoy ayudando a mi hermana a encontrar un novio que sea gentil, honesto y motivado. Mi hermana es una buena persona, pero es un poco tímida, así que se me ocurrió este método. Espero que no te importe. Pueden llegar a conocerse. Este es el Whatsapp de mi hermano: +34657381276. (Por favor, sea sincero y cortés)".

Otros, además, buscan 'premiar su fidelidad' con sorteos suculentos, como el que se puede ver en las imágenes que acompañan a estas líneas

En todo caso, por muy real que les parezca, recuerden que como cebo utilizan logotipos o marcas muy conocidas como Netflix o Carrefour. Aunque, bajo esos nombres siempre hay correos electrónicos sospechosos o números de teléfono un tanto extraños.

"Tenía 500 euros, y me quedé con céntimos", lamenta una mujer que fue estafado. A otra le sisaron cien. El objetivo, en todo caso, es vaciarnos la cuenta.

El Ministerio para la Transformación Digital ya ha puesto en marcha una iniciativa para recopilar mecanismos que ayuden a fulminar esta plaga.