Detenido un conductor tras el atropello mortal a un hombre en Málaga

Un hombre de 44 años falleció en la madrugada del domingo tras ser atropellado por un coche en Málaga. El accidente ocurrió alrededor de la 1:15, según informó el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, cuando un testigo alertó de un atropello en la calle. El peatón, gravemente herido, quedó tendido en la acera, y aunque los servicios sanitarios del 061 acudieron al lugar, no pudieron salvar su vida. La Policía Local detuvo al conductor del vehículo por un presunto delito de homicidio por imprudencia grave, y la investigación ha sido asignada al Grupo de Investigación de Accidentes de la Policía Local.

