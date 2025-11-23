Ahora

De 44 años

Detenido un conductor tras el atropello mortal a un hombre en Málaga

Los detalles El fallecido, un hombre de 44 años, murió en el mismo lugar del accidente a consecuencia del golpe recibido en el atropello.

Un hombre de 44 años de edad ha fallecido en la madrugada de este domingo tras ser atropellado por un coche en Málaga. En consecuencia, el conductor ha sido detenido por la Policía Local una vez ocurrido el accidente mortal.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, el suceso se produjo a sobre la 1:15 de la madrugada, cuando un testigo alertó de un atropello a un peatón en la calle. Según detallaba el particular, el hombre quedó tumbado en la acera tras el golpe "gravemente" herido.

Desde el centro coordinador se activó a Policía Local y Nacional, así como a los servicios sanitarios del 061, que no pudieron hacer nada por salvar la vida del peatón, un hombre de 44 años de edad que falleció en el mismo lugar del accidente.

Por su parte, fuentes oficiales del Ayuntamiento de Málaga han confirmado a Europa Press la detención del conductor del vehículo por un presunto delito de homicidio por imprudencia grave. Además, ha indicado que la investigación de este suceso se ha derivado al Grupo de Investigación de Acidentes de la Policía Local.

