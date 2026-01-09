Ahora

Suceso en Madrid

Muere un hombre de 56 años en un incendio en Ciempozuelos, Madrid

Los detalles La víctima fue rescatada por efectivos de Bomberos de la Comunidad de Madrid, si bien se encontraba inconsciente por inhalación de humo. Minutos después, Emergencias confirmó su fallecimiento.

Consecuencias de un incendio en Ciempozuelos, Madrid.Consecuencias de un incendio en Ciempozuelos, Madrid.112 MADRID
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Un hombre de 56 años ha muerto en un incendio registrado en la madrugada de este viernes en una vivienda de la localidad madrileña de Ciempozuelos, ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid en sus redes sociales.

Los equipos médicos del SUMMA 112 han confirmado el fallecimiento tras realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante 30 minutos.

Poco antes, había sido rescatado por efectivos de Bomberos de la Comunidad de Madrid, si bien se encontraba inconsciente por inhalación de humo.

A su llegada al lugar del suceso, el fuego ya estaba muy extendido y afectaba a toda la vivienda, situada en la planta baja de una casa de dos alturas en la calle Estrellas de Ciempozuelos.

Cinco dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid han intervenido para extinguir las llamas, tras un aviso que ha llegado a la 1.00 de este viernes.

Por su parte, la Guardia Civil está investigando las causas del incidente.

