Detenido en Alicante tras intentar agredir a su expareja y apuñalar al hombre que la defendió

Los detalles El arrestado habría recriminado a su expareja en plena vía pública o un establecimiento, al parecer por celos, y se produjo una discusión. El detenido habría intentado agredir a la mujer y el hombre que resultó apuñalado posteriormente se puso en medio para defenderla.

Un hombre de 54 años ha sido arrestado en Alicante por tentativa de homicidio tras presuntamente herir con un cuchillo en el cuello a un hombre de 55 años. La víctima había intervenido previamente para defender a la expareja del agresor durante una discusión en la vía pública, posiblemente motivada por celos. En el incidente, también resultó herida una hija del apuñalado, de 19 años, con un corte en el hombro. Los testigos lograron reducir al atacante antes de la llegada de la policía. La víctima fue operada y al detenido se le confiscaron dos cuchillos.

Un hombre de 54 años ha sido detenido en Alicante acusado de un delito de tentativa de homicidio por presuntamente herir en el cuello con un cuchillo a un varón que previamente había defendido de un intento de agresión a la expareja del arrestado por parte de éste.

Los hechos, confirmados este lunes a EFE por fuentes de la Policía Nacional, ocurrieron la noche del sábado al domingo, cuando el sospechoso asestó una cuchillada en el cuello a un hombre de 55 años en una calle.

En este mismo suceso, una hija del hombre apuñalado, de 19 años, resultó con un corte en el hombro. Cuando los efectivos policiales llegaron al lugar, el presunto autor de la agresión había sido reducido y retenido por unos testigos, han relatado las mismas fuentes.

Horas antes, el arrestado habría recriminado a su expareja en plena vía pública o un establecimiento, al parecer por celos, y se produjo una discusión.

En el transcurso de ese incidente, el detenido habría intentado agredir a la mujer y el hombre que resultó apuñalado posteriormente se puso en medio para defenderla, tras lo cual el supuesto agresor huyó del lugar para volver más tarde y herir en el cuello con el arma blanca a esta última persona.

La víctima fue operada en un centro hospitalario, según las citadas fuentes, que han señalado que al detenido se le intervinieron dos cuchillos.

016: teléfono de atención a todas las formas de violencia contra las mujeres

El Ministerio de Igualdad, por medio de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, presta el Servicio telefónico de información, de asesoramiento jurídico y de atención psicosocial inmediata por personal especializado a todas las formas de violencia contra las mujeres.

Lo hace a través del número telefónico de marcación abreviada 016; por WhatsApp en el número 600 000 016; a través de un chat online en la página web de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y por correo electrónico al servicio 016 online: 016-online@igualdad.gob.es.

El 016 es un número de teléfono gratuito y confidencial que no deja rastro en la factura y que atiende las 24 horas del día en 53 idiomas. Es también accesible para personas con discapacidad auditiva y/o del habla y baja visión. Además de ofrecer información general, cuenta con un servicio de asesoramiento jurídico y atención psicosocial inmediata para todas las personas que lo necesiten, realizada por personal especializado.

Este servicio deriva las llamadas de emergencia al 112, está coordinado con los servicios similares de las comunidades autónomas y ofrece información a las víctimas y sus entornos sobre qué hacer. Informa igualmente sobre recursos y derechos de las víctimas en materia de empleo, servicios sociales, ayudas económicas, recursos de información, de asistencia y de acogida para víctimas de violencias machistas.

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