Sucesos
Un conductor kamikaze provoca un accidente en Granada: condujo 15 kilómetros en dirección contraria
El conductor, de 77 años, esquivó hasta 15 vehículos hasta que terminó colisionando contra un coche. Por fortuna, el accidente no provocó heridos de gravedad a pesar de que una persona tuvo que se excarcelada.
Un conductor fue grabado conduciendo en dirección contraria durante varios kilómetros en Granada. El vehículo esquivó hasta 15 coches para, finalmente, detener su carrera debido a que colisionó contra otro vehículo.
Leo Álvarez expone que los carriles van en dirección Motril, pero el conductor iba dirección Granada. "Es una persona de 77 años y la Guardia Civil pide que no se le llame kamikaze porque no lo hace de forma intencionada", expone el periodista.
En las imágenes sobre estas líneas, incluso, se puede ver a un motorista que le indica que está yendo en dirección contraria. "Pero, durante un montón de tiempo, un montón de coches y de kilómetros, no va haciendo caso a nadie, está absolutamente desorientado", añade Álvarez.
Por fortuna, como expone el periodista, aunque la colisión que frenó su carrera fue importante, no tuvo víctimas mortales ni heridos graves. "Hubo que excarcelar a una persona", explica Álvarez. Beatriz de Vicente cree que el conductor podría enfrentarse a un delito de lesiones imprudentes.
"Habrá que ver si este señor tiene todas sus facultades intelectivas y cognitivas intactas", añade la abogada. Beatriz expone que no se le podría llamar kamikaze porque, aparentemente, es un error, "pero eso no le exime de su responsabilidad".
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