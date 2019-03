Desmontamos los mitos vegetarianos: se puede llevar una dieta saludable sin comer carne

Primera leyenda urbana: si no comes carne, no tomas suficientes proteínas. Error. Esta es una lista de los alimentos cotidianos que también las contienen: legumbres, frutos secos como las nueces, cacahuetes o pistachos, los copos de avena o el tofu, un producto a base de soja.

Así de fácil es elaborar un menú sin carne con toda la proteína que debemos consumir en un día: desayunamos unos copos de avena con nueces. Para comer; 200 gramos de garbanzos, lentejas o alubias, con lo que a uno le de la gana, salvo carne, claro. De merienda un puñadito de frutos secos y para cenar la verdura que nos apetezca con 200 gramos de tofu.

Con este menú, además, acabamos con el segundo gran mito sobre los vegetarianos: que no toman hierro. Además de en la carne, el hierro también está en las legumbres, frutos secos, cereales integrales y las verduras de hoja verde, como la lechuga.

Sólo hay una cosa que un vegetariano o vegano debe añadir de forma artificial: la vitamina B12.