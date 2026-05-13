Desmantelado el mayor grupo violento juvenil de ultraderecha en Asturias: difundían propaganda nazi y organizaban cacerías

Los detalles Los jóvenes, de entre 14 y 22 años, utilizaban las redes sociales para difundir propaganda nazi y eslóganes de admiración hacia figuras del III Reich.

La Policía Nacional ha desmantelado un grupo violento juvenil de ultraderecha en Asturias, deteniendo a 19 personas, incluidos cuatro menores. A los detenidos, de entre 14 y 22 años, se les atribuyen al menos 14 agresiones y "cacerías" organizadas contra colectivos vulnerables y de ideología contraria. En tres registros domiciliarios, se incautaron hachas, armas blancas y materiales para cócteles molotov. El grupo, con una fuerte cohesión interna y una ideología supremacista, realizaba acciones violentas y difundía propaganda nazi. La operación es parte del plan contra grupos organizados juveniles y reafirma el compromiso policial contra delitos de odio.

La Policía Nacional ha desmantelado el mayor grupo violento juvenil de ultraderecha que actuaba en Asturias gracias a una operación en la que han sido detenidas 19 personas, entre ellas cuatro menores, a las que se les atribuyen al menos 14 agresiones y "cacerías" organizadas contra colectivos vulnerables y grupos de ideología contraria.

En los tres registros domiciliarios practicados los agentes intervinieron hachas, armas blancas y materiales para fabricar cócteles molotov, ha informado este miércoles la Jefatura Superior de Policía de Asturias.

Los jóvenes, de entre 14 y 22 años, han sido detenidos en las localidades de Oviedo, Gijón, Avilés y Castrillón como presuntos autores de delitos de odio y de pertenencia a organización criminal, y algunos de ellos también por tenencia y distribución de sustancias estupefacientes.

Los integrantes de este grupo criminal realizaban acciones cada vez más violentas contra personas pertenecientes a colectivos vulnerables por su origen, raza, religión, orientación sexual o ideología política, ha detallado la Policía.

La forma de actuar de los jóvenes, que mantenían una estructura de fuerte cohesión y disciplina interna basada en una ideología supremacista, era la de organizar "cacerías" en las que salían a buscar a personas de perfil vulnerable.

Además, utilizaban las redes sociales para difundir propaganda nazi y eslóganes de admiración hacia figuras del III Reich, y en las calles marcaban su territorio mediante numerosas pintadas en el mobiliario público de Gijón.

Hachas, cuchillos y mucha simbología nazi

Durante la investigación iniciada en septiembre de 2024 tras detectarse sus primeras actividades delictivas, los agentes averiguaron que los jóvenes habían adquirido diversas armas blancas y que incluso habían comenzado a fabricar artefactos incendiarios de tipo cóctel molotov, lo que precipitó la actuación policial.

Ante el riesgo inminente de ataques de mayor gravedad, se estableció un amplio operativo que culminó con el registro de tres domicilios y la incautación de hachas, cuchillos, pasamontañas, una pistola de airsoft y abundante simbología nazi.

Esta actuación forma parte del Plan Operativo de la Secretaría de Estado de Seguridad contra los grupos organizados y violentos de carácter juvenil, a la vez que reafirma el compromiso de la Policía Nacional en la prevención y asistencia a las víctimas de delitos de odio, han destacado desde la Jefatura de Asturias.

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