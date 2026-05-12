De parecer un atropello a confirmarse la paliza: la pelea entre dos amigos que acabó en homicidio en Alicante

Los detalles La autopsia reveló que un hombre había muerto de forma violenta en Pilar de la Horadada y no ha raíz de un atropello, como señalaba la hipótesis de la Guardia Civil.

La Guardia Civil ha resuelto un crimen en Pilar de la Horadada, Alicante, que inicialmente parecía un atropello. La víctima fue hallada en una tubería bajo la AP7, pero la autopsia reveló que murió por una paliza con un objeto contundente. Un amigo del fallecido, que denunció el hallazgo, confesó tras ser detenido. La víctima habría amenazado al agresor con una navaja, quien respondió golpeándole con un palo, causándole la muerte. El sospechoso intentó huir en bicicleta, pero fue arrestado y ya está en prisión. El mástil de una azada, encontrado en la zona, coincide con el arma usada.

La Guardia Civil ha logrado esclarecer un crimen en Pilar de la Horadada, en Alicante. Lo que parecía una muerte por atropello era en realidad una paliza mortal con un palo de madera. Un amigo de la víctima ha confesado los hechos tras ser detenido.

Los hechos ocurrieron el pasado 23 de abril. Un hombre denunció haber encontrado el cuerpo sin vida de un amigo en una tubería de grandes dimensiones bajo la AP7 en Pilar de la Horadada. La primera hipótesis apuntaba a que el hombre podría haber caído allí tras un atropello.

Sin embargo, esa teoría perdió fuerza en pocas horas tras conocer la autopsia, que indicaba que la víctima había muerto de forma violenta tras recibir varios golpes tres o cuatro días antes de interponerse la denuncia.

La portavoz de la Guardia Civil en Alicante, Marina González, ha explicado que la muerte fue "provocada con un objeto contundente de sección circular", unos detalles que la autopsia ya revelaba.

Los agentes acudieron entonces a la vivienda del denunciante, que se ubicaba a solo 300 metros del lugar donde había sido localizado el cuerpo. Allí sorprendieron al hombre intentando huir en bicicleta con sus enseres y su pasaporte. Finalmente, el sospechoso confesó el crimen.

Según ha relatado la portavoz González, la víctima habría amenazado a su amigo con una navaja que fue intervenida en la inspección ocular, y el detenido respondió dándole con un palo con el que finalmente le mató.

Tras una inspección por la zona, los agentes encontraron el mástil de una azada que concuerda con la descripción y que ha dado positivo en las pruebas biológicas. El detenido ya ha ingresado en prisión.

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