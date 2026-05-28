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Operación policial

Desarticulan un grupo del Tren de Aragua relacionado con el asalto al empresario de CryptoSpain que financió a Alvise

Los detalles Según los agentes, los seis detenidos actuaban "bajo pedido y de manera muy profesional". "Empleaban la violencia si era necesario, amarrando y atando a las víctimas y permaneciendo durante horas con ellas", explican.

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La Policía Nacional ha desarticulado un grupo vinculado a la organización criminal Tren de Aragua que estaba especializado en robos con violencias. En total, son seis los miembros que están detenidos y tres los que han ingresado en prisión.

La investigación dio comienzo el pasado mes de agosto, cuando los agentes tuvieron constancia de un robo con violencia en una urbanización privada en Madrid. En el mismo, los autores se llevaron joyas y relojes valorados en 1,5 millones de euros, 200.000 euros en efecto y una transferencia en criptomonedas.

Tras este hecho, la Policía vinculó dicho asalto con otro similar sucedido tres días antes. Fue en el interior de un apartamento vacacional, en el que los ladrones entraron armados con pistolas y amordazaron y ataron a las víctimas.

Tal y como ha explicado Francisco González, inspector jefe de la Policía Nacional, el grupo actuaba "bajo pedido" y recibía información del extranjero sobre las futuras víctimas, a las vigilaban y seguían antes de actuar.

Al grupo, formado por seis personas de entre 25 y 35 años, se le atribuyen tres robos con violencia en viviendas familiares y apartamentos vacacionales. "Actuaban de manera muy profesional, empleando la violencia si era necesario. Amarraban y ataban a las víctimas, permaneciendo durante horas con ellos en el domicilio hasta conseguir los beneficios económicos", cuenta González.

Entre las víctimas de este grupo está Álvaro Romillo, el empresario de CryptoSpain que financió a Alvise Pérez, que denunció en agosto el robo de 1,3 millones en criptomonedas.

"Métele cuatro tiros"

En el escrito de dicha denuncia, al que tuvo acceso laSexta, Romillo asegura que uno de los atacantes amenazó con matarle: "Sabemos que has robado mucho dinero y nos han contratado para recuperarlo. A mí me van a pagar igual, tanto si te mato a ti o a tu mujer".

No es la única amenaza que hubo, según relata Romillo: "Mátale, métele cuatro tiros y llévate a la mujer".

Acto seguido, siempre según el relato del denunciante, uno de los ladrones puso el silenciador a la pistola, se la pegó a la frente y le exigió la clave de acceso de la caja fuerte.

Entre los efectos intervenidos figuran un arma de fuego simulada, un inhibidor de frecuencia, dos juegos de matrículas dobladas, relojes, joyas y 100 gramos de MDMA y ketamina, así como más de 2.700 euros en efectivo. Los seis integrantes del grupo fueron detenidos como presuntos responsables de delitos de pertenencia a organización criminal, robo con violencia, detención ilegal, estafa y delitos contra la salud pública.

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