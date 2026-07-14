Qué es el wax: la nueva droga en llegar a España que multiplica los efectos de la marihuana

Los detalles Es producto de la extracción de cannabinoides de la hoja de la marihuana y concentra hasta un 90% de THC, es decir, del principal componente psicoactivo del cannabis.

La Policía Nacional ha desarticulado una red que distribuía una droga conocida como wax en Madrid, resultando en la detención de cinco personas. Wax es un extracto concentrado de cannabis que contiene hasta un 90% de THC, multiplicando los efectos psicoactivos de la marihuana. Aunque no es nueva, esta sustancia es poco conocida en España. Claudio Vidal, director de Energy Control, explicó que su elaboración requiere gas butano y conocimientos específicos. Se consume por inhalación, impregnando material para fumar, y sus efectos incluyen mareos y ansiedad. La complejidad de su preparación implica una inversión significativa de tiempo y recursos.

Desarticulada una red que distribuía una nueva droga en Madrid: se conoce como wax y es una sustancia psicoactiva poco habitual. Consiste en un extracto concentrado de cannabis. En total, hay cinco detenidos.

No es nueva pero sí poco conocida en España. "Las extracciones dan como resultado este producto cremoso que puede parecer cera", ha explicado Claudio Vidal, director estatal de Energy Control.

El wax es producto de la extracción de cannabinoides de la hoja de la marihuana. Concentra hasta un 90% de THC, es decir, del principal componente psicoactivo del cannabis, por lo que multiplica los efectos de la marihuana.

"Al tener una concentración tan alta de cannabinoides pues normalmente se utilizan muy pequeñas cantidades, porque con muy poco ya se consigue el efecto deseado", ha señalado Vidal.

Su elaboración es compleja. Para poder extraer los cannabinoides se necesita gas butano y conocimiento en la materia. "Este tipo de preparaciones implica inversión de tiempo, una cierta inversión económica y una inversión de esfuerzo", ha agregado el experto.

¿Cómo se consume? Por inhalación. Se añade o se impregna el material que se vaya a fumar como, por ejemplo, un cigarro. Sus efectos son similares a los de otros cannabinoides: desde mareos, episodios de ansiedad o ataques de pánico.

La Policía Nacional ha desarticulado dos puntos de venta de esta droga en Madrid. Hay cinco personas detenidas.

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