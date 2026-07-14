Derecho a la accesibilidad y menos burocracia: las claves de la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad

Los detalles El objetivo del Gobierno con esta reforma es que podamos envejecer en nuestras casas y que retrasemos al máximo, si es posible, la entrada en las residencias.

La reforma de las leyes de dependencia y discapacidad es un proyecto clave que el Congreso votará hoy. A pesar de la incertidumbre sobre el voto del PP, el Gobierno busca consenso, ya que la ley contempla que el Estado asuma el 50% de la dependencia, una demanda del PP. La reforma pretende facilitar el envejecimiento en casa y permitir la combinación de ayudas incompatibles, como plazas en centros de día y ayuda a domicilio personalizada. Además, los cuidadores podrán ser personas del entorno, no solo familiares. La ley de discapacidad garantizará la accesibilidad y otorgará automáticamente un porcentaje de discapacidad al reconocer un grado de dependencia, reduciendo así las listas de espera.

La reforma de las leyes de dependencia y discapacidad es uno de los proyectos más importantes del curso o del Gobierno que el Congreso de los Diputados votará esta tarde. El Gobierno confía en que salga hacia adelante, pero hace un llamamiento al consenso. Porque aunque hoy el PP aún no ha desvelado su voto, la semana pasada ya votó contra esta ley en la Comisión de Derechos Sociales.

Los socialistas critican la postura del PP porque, precisamente, la ley recoge su gran exigencia, que el Estado se haga cargo del 50% de la dependencia.

Pero, ¿cuál es el objetivo del Gobierno con esta reforma? En resumen, que podamos envejecer en nuestras casas, que retrasemos al máximo, si es posible, la entrada en las residencias.

Claves de la ley de discapacidad

Se va a permitir combinar ayudas que hasta ahora eran incompatibles. Por ejemplo, una persona va a poder solicitar una plaza en un centro de día y, además, ayuda a domicilio. Esa ayuda a domicilio va a ser más personalizada, se le va a acompañar a hacer la compra y a ir al médico. Además, un punto muy importante es que los cuidadores no van a tener que ser familiares directos, van a poder ser personas de su entorno, como un amigo o un vecino o su pareja aunque no estén casados.

Por su parte, lo que va a garantizar la ley de discapacidad es ese derecho a la accesibilidad. También si se van a conceder más ayudas económicas para realizar obras en esos edificios donde hay barreras, donde no hay un ascensor o donde no hay una rampa. Y muy importante de esta ley, cuando a una persona se le reconozca un grado de dependencia, automáticamente también se le va a dar un porcentaje de discapacidad. Esto sobre todo va a servir para reducir las listas de espera.

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