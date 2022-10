Los trabajadores del Hospital de León se han encontrado con una desagradable sorpresa en la sopa de su menú: gusanos flotando en el caldo. Una situación por la que piden responsabilidades y que se rompa el contrato con la empresa adjudicataria del catering de la plantilla y cafetería del complejo hospitalario, Serunion.

Recuerdan además que esta misma empresa ya se vio afectada por un escándalo similar en 2014, cuando sirvieron sopa con gusanos en varios comedores escolares.

Desde el Partido Socialista piden responsabilidades también al consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Alejandro Vázquez. El secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, califica los hechos de un "escándalo inaceptable" y solicita al Servicio Territorial de Sanidad de la Junta que se investigue cómo pudieron acabar apareciendo gusanos en la sopa y determinar responsabilidades. Asegura además que esto ha causado "una veintena de intoxicaciones entre los facultativos".

"El problema no es nuevo y se hace necesario contar con una empresa seria que asegure que se sirvan menús de calidad a nuestros profesionales sanitarios. No hay cabida para la comida en mal estado. Y mucho menos, para la presencia de gusanos en la misma", ha denunciado.

Apunta Cendón, que además "los propios médicos llevan advirtiendo, hace tiempo, sobre la pésima calidad de su comida. Pero esto ya es inadmisible". Por ello, ha transmitido su apoyo al personal sanitario del Hospital de León, así como al resto de colectivos afectados, y anuncia que solicitarán una reunión con urgencia "para conocer en profundidad esta situación, que llevan padeciendo hace tiempo".

Por su parte, Luis Tudanca, líder de los socialistas en Castilla y León, recuerda que esta "no es la primera vez" que sucede algo así. "La Junta no hizo nada, para variar. Y si no se hace nada, los problemas no se solucionan solos", ha denunciado.