Una patrulla de la Policía Local de Chipiona ha atropellado a una perra cuando iban de camino a un servicio. Las imágenes recogidas por una cámara de seguridad dejan ver cómo el vehículo de la policía arrastra al animal unos 80 metros, frenan, dan marcha atrás y se bajan del coche para interesarse por el estado de la perra pero sin llegar a acercarse.

Aseguran los agentes que avisaron a la sala para que localizase a los dueños y a una protectora de animales para que acudiese a su rescate, pero que su servicio era muy grave y urgente por lo que optaron por volver a montarse en el coche y marcharse. En un comunicado, la Policía ha lamentado el incidente y el resultado del mismo: "Sentimos haber tenido que priorizar el servicio urgente en curso y no habernos podido quedar junto al animal".

Pero los dueños del can no están conforme con esta justificación. Tras acudir a la Jefatura de la Policía en busca de explicaciones, asegura que los agentes han alegado que ellos tienen "una conducción agresiva" y que por las circunstancias de emergencia que tenían no pudieron socorrer a la perra. La dueña de la perra ha denunciado que "es una salvajada lo que hicieron" y rechaza estas explicaciones.