Un león (o un mastín tibetano) a la fuga en Toledo: drones y un helicóptero de la Guardia Civil rastrean la sierra de San Vicente

León a la fuga en Toledo: drones y un helicóptero de la Guardia Civil rastrean la sierra de San Vicente

Los detalles El servicio de emergencias 112 ha recibido una llamada de alerta de un vecino. En ella, aseguraba haber visto a un felino de gran tamaño paseando cerca del convento del Piélago.

La Guardia Civil busca a un león suelto en la sierra de San Vicente, Toledo, movilizando drones y un helicóptero para su rastreo. Un repartidor alertó a emergencias tras ver al felino cerca del convento del Piélago, en la carretera TO-1375, que conecta El Real de San Vicente con Navamorcuende. Las autoridades investigan el origen del animal, verificando si escapó del Zoo Safari Fauna Aventura en Hinojosa de San Vicente y consultando a zoológicos de la Comunidad de Madrid. Hasta el momento, se desconoce de dónde proviene el león que deambula por la sierra toledana.

Aunque pueda parecer una broma, no lo es: se busca a un león suelto por Toledo. De hecho, la Guardia Civil ha tenido que movilizar varios drones y hasta un helicóptero para facilitar las labores de rastreo, pues se cree que podría estar en la sierra de San Vicente, en Toledo.

Ha sido un repartidor que trabajaba por la zona el que, tras llevarse un gran susto, ha llamado al servicio de emergencias. Según les contó, acababa de ver a un felino de gran tamaño paseando por la sierra, cerca del convento del Piélago.

En concreto, el avistamiento de este león perdido se ha producido en la TO-1375, a la altura del kilómetro 9. Es la carretera que conecta El Real de San Vicente con Navamorcuende.

Acto seguido, agentes de la Guardia Civil han iniciado una investigación para averiguar de dónde ha salido este animal. Lo primero que han comprobado es si el león se podría haber escapado del Zoo Safari Fauna Aventura, situado en Hinojosa de San Vicente. Pero también han preguntado en fincas cercanas y hasta a los zoológicos de la Comunidad de Madrid.

Pese a estas pesquisas, nadie ha notificado la falta de un león. Por el momento, se desconoce el origen de este león que anda suelto por la sierra toledana.

Ante una posible confusión del repartidor, que podría haber visto a un perro de gran tamaño, los agentes han dado el siguiente paso: averiguar si algún perro de la raza mastín tibetano se había escapado de alguna vivienda de la zona.

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) ha activado un dispositivo para localizarlo en el que han participado un helicóptero procedente de la Comunidad de Madrid, drones de la comandancia de Toledo, además de varias patrullas de seguridad ciudadana.

Varios ayuntamientos, entre otros el de Hinojosa de San Vicente, Navamorcuende, El Real de San Vicente o Almendral de la Cañada, han avisado a los vecinos en redes sociales de que tomen precauciones.

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