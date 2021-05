Decenas de jóvenes que han dejado su piso alquiler denuncian que la agencia inmobiliaria no les ha devuelto su fianza. "Me han dicho que por la crisis económica por la pandemia no tenían liquidez para devolverme el depósito", cuenta Mathias, joven que reclama la devolución de su fianza. Sin embargo, esta joven señala que "los comentarios en los que se quejan de los impagos de la empresa no son son de la época de la pandemia, sino que vienen desde hace más de diez años".

Lo mismo que a Mathias le ocurrió a Tian Zhang, quien relata que cuando preguntó "a la chica que llevaba los pisos por la fianza", le dijo que no sabía si le devolverían el dinero. "No me importa si tienes o no dinero, porque este dinero es mío", expresa Nora, otra de las jóvenes afectadas, quien afirma que fue a la Policía para denunciar a la agencia porque no se trataba de un asunto que solo le afectase a ella.

Anteriormente, la agencia contestaba a las quejas de los afectados a través de correos electrónicos como este: "Puede hacer acciones legales que tardarán mucho más que la devolución que podríamos hacer antes de que finalice el año, y quizás para cuando salga la sentencia, ya ni siquiera existamos". Sin embargo, uno de los jóvenes denuncia que ya ni siquiera responden a llamadas o correos.

Otro joven que reclama la fianza que no ha sido devuelta subraya que "en la gran mayoría de casos son 500 euros de fianza, por lo que finalmente se quedan con millones, ya que llevan cientos de apartamentos".

Las denuncias recorren las redes sociales, y aunque desde laSexta hemos contactado con la empresa, nos han negado una respuesta.

El motivo por el que muchos jóvenes no denuncian

Alberto Torres, de Arrendamientos Urbanos del Colegio de Abogados de Madrid, afirma que "muchos arrendatarios no acuden a los tribunales porque consideran que al final les puede costar más el procedimiento judicial que el importe de las fianzas". Por su parte, Roberto del Canal, asesor jurídico de Melcart Abogados, indica que "se trata de una demanda en la que pueden entrar todas las personas que quieran".

Los afectados, que han vuelto a los pisos para reclamar, dicen que están ocupados al 100%, y hacen pública esta denuncia para evitar que esto le suceda a otras personas.