Decenas de ciudades españolas claman contra la especulación de la vivienda con la sombra de la huelga general

Los detalles Más de 50 ciudades españolas se han llenado este sábado de manifestantes que han reclamado el acceso a la vivienda y el fin de la especulación.

Este sábado, en más de 50 ciudades de España, miles de personas se han manifestado para protestar por la crisis habitacional. En Alicante, la multitud ha salido en defensa de sus viviendas, mientras que en Tenerife, miles de canarios han mostrado su apoyo a la huelga general. En Palma, los ciudadanos han marchado por una vivienda digna, y en A Coruña, las protestas han culminado ante la Subdelegación del Gobierno, reclamando medidas más contundentes. Asimismo, en Cádiz, la plaza de San Antonio se ha llenado de pancartas, y en Santiago y San Sebastián, las manifestaciones han clamado contra la especulación y el negocio de la vivienda.

En más de 50 ciudades de toda España se han escuchado los gritos de protesta este sábado por la vivienda. Miles de personas han salido a las calles de sus respectivos núcleos urbanos para mostrar su hartazgo por la crisis habitacional.

Alicante ha salido en masa para proteger su viviendas. En Tenerife miles de canarios expresan su apoyo a la huelga general. Entre gritos y vítores miles de ciudadanos marchan también por las calles de Palma para reivindicar una vivienda digna.

Por otro lado, en A Coruña se manifiestan y reclaman medidas más contundentes frente a la crisis habitacional. Una marcha que termina ante la Subdelegación del Gobierno.

Son solo algunas de las decenas de manifestaciones que ha habido por todo el territorio nacional. En Cádiz han inundado la plaza de San Antonio con pancartas y carteles anunciando la huelga general.

"Hoy decimos que lo queremos todo y os necesitamos a todas. Hoy decimos que vamos a huelga general porque lo queremos todo", señala María Peñalver, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Cádiz.

También en Santiago donde han alzado banderas y también la voz para pedir el fin de la especulación. En una manifestación donde han denunciado la situación que viven miles de personas: "No es que les sobre dinero a final de mes, es qué les sobra mes al final del sueldo".

En San Sebastián también gritos de protesta y carteles en contra de los rentistas y el negocio de la vivienda en otro claro ejemplo que España ha dicho basta.

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