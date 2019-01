De disminuir la obesidad a perder la fobia a las verduras: así es el taller 'Cómo como' que mejora la alimentación infantil

Los alumnos del colegio Julián Marías participan en el taller extraescolar Cómo Como, diseñado por nutricionistas para que los niños no tengan miedo a probar nuevos y saludables alimentos. "Ese rechazo que suelen tener los niños por frutas y verduras había disminuido", explica Nur Al- Alí, nutricionista y responsable del taller.

Esta bajada ha sido significativa: el estudio realizado por la Universidad Europea en 2017 confirma que antes de la intervención el 50% de los alumnos le tenían fobia a las frutas y a las verduras, pero después del taller, la cifra bajó a 22.5%. "No me gustaba tanto la lechuga y ahora me gusta más", destaca un niña.

Además de disminuir el rechazo por ciertos alimentos, el taller mejoró la adherencia a comidas más saludables. "Comemos más ingredientes de los que comemos usualmente en casa", señala otra niña. También preparan recetas propias para sus padres y mejora las habilidades culinarias.

Por otro lado, este proceso de educación nutricional pionero en España ha disminuido la tasa de obesidad entre los alumnos.