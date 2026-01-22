Los datos frente al miedo de viajar en tren: entre 2020 y 2024 solo murieron cuatro de los 326 millones de pasajeros

Los datos Las cifras del INE también plasman el aumento de pasajeros en los trenes de alta velocidad en España, así como en los de media y larga distancia: en esos cuatro años se pasó de los más de 26 millones y medio en 2020 a más de 102 millones en 2024.

Después de la tragedia ferroviaria en Adamuz, Córdoba, el miedo a coger un tren puede percibirse en la calle. Es entendible, pero los datos refuerzan que en realidad es un medio muy seguro.

Entre 2020 y 2024 más de 326 millones de personas utilizaron la alta velocidad en España, así como los trenes de media y larga distancia. En ese periodo, fallecieron cuatro personas por colisiones o descarrilamientos, según las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE). Estas cifras también plasman el aumento de pasajeros en los trenes en esos años: de los más de 26 millones y medio en 2020 a más de 102 millones en 2024.

Pero en los últimos días muchos se preguntan si la red es segura. Mateu Oliver, vicepresidente del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales, ha asegurado que sí. "La red es segura y lo va a ser aún más", ha dicho en Al Rojo Vivo.

A pesar de los datos, esta tarde había viajeros que mostraban sus miedos e inquietudes. "Claro que da cosilla, después de ver la tragedia que ha pasado uno se lo piensa", ha dicho una mujer a laSexta. Otro ha expresado: "Ahora viaja mi familia, mi mujer y mis hijos están viniendo para acá, y estaba un poco ansioso con todo esto que pasó".

En otros casos, el sentido común se impone. "Ha sucedido por un fallo de algo que no tenemos aún la solución y que no tengo por qué tener miedo", ha declarado una mujer. Un joven ha resaltado que "tampoco podemos parar la vida por esto" y otra mujer ha remarcado: "Hay accidentes en todas partes, también hay accidente de avión y de coche, y a mí el coche me da mucho más miedo".

Es cierto que el número de fallecidos en carretera entre 2020 y 2024 es mayor. Según la DGT, 5.318 personas perdieron la vida en ese periodo. El transporte aéreo, en cambio, no registró ningún daño personal, ninguna muerte, a pesar de que más de 1.000 millones de pasajeros pasaron por los aeropuertos de AENA en España en dicho periodo de cuatro años.

