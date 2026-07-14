Cuántos heridos y corneados dejan los encierros de San Fermín en 2026

Los toros de la ganadería sevillana de Miura a su paso por el tramo final que desemboca en el callejón durante el séptimo encierro de los Sanfermines 2026

Es difícil tener un número estable de heridos, porque no todos son trasladados al mismo centro hospitalario. Hemos seleccionado únicamente los trasladados al Hospital Universitario de Navarra (HUN).

Cada año, cuando terminan los encierros de San Fermín se ofrece un primer parte provisional de heridos, en el que se anuncia el primer balance de heridos y corneados de la jornada. No siempre coincide con el dato final, ya que los equipos de emergencias están desplegados a lo largo de todo el recorrido y los datos se van sumando a lo largo de la mañana. Y existe otro factor: que los que necesitan ser trasladados no siempre lo hacen al mismo centro. Heridos hay muchos: caídas, rasguños, tropezones... pero para hacer un recuento, lo más sencillo es acudir a los datos que ofrece el Hospital Universitario de Navarra (HUN), al que son trasladados la mayor parte de los heridos... pero no todos.

Hay que tener en cuenta que, además, la cifra de heridos baila de un día para otro, o bien porque se añaden o porque algunos 'desaparecen' de la lista, por lo que tampoco es un dato exacto. Pero sí es exacto decir que este año ha habido más heridos que en 2025: hasta el séptimo y penúltimo encierro, ya se contabilizaban 46 heridos y corneados, frente a los 40 que se registraron en los ocho encierros del año pasado.

El encierro que más heridos ha dejado trasladados al HUN fue el tercero, a cargo de los toros de Victoriano del Río Cortés, una carrera que dejó muchísimas caídas y un corneado, un ciudadano alemán de 29 años con una herida por asta de toro en el brazo izquierdo. Pero no se queda atrás el quinto encierro, protagonizado por los astados de José Escolar, pero también por la tensión y el peligro: en un principio se comunicaron 15 heridos, pero sólo 10 de ellos tuvieron que ser trasladados a centros hospitalarios.

Según los datos del HUN, en total fueron 11 corredores trasladados al hospital, uno de ellos a causa de una peligrosísima cornada en la cara. Se trata de un varón de 30 años, S. M. L., oriundo de Alicante: según el último parte médico del hospital, publicado a las 12:00h del lunes, su pronóstico es grave pero con evolución favorable, si bien continúa ingresado en la UCI: sufrió una herida por asta de toro con fracturas mandibulares.

A primera hora del martes, día del último encierro 'sanferminero' de 2026, sólo tres corredores seguían ingresados: además de S. M. L., continuaba en el hospital un varón de 63 años procedente de Zizur Mayor (Navarra), G. G. L., por una fractura de cadera izquierda, y otro varón de 65 años, de Castro del Río (Córdoba), con un traumatismo torácico con fracturas costales y neumotórax bilateral. Este último también tiene pronóstico grave, con evolución favorable y aún ingresado en la unidad de cuidados intensivos.