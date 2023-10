La Generalitat Valenciana establece una serie de festivos para el año 2024 de aplicación en el ámbito territorial de la región y, como cada año, se suman a una serie de días no laborables fijados a nivel nacional que son nueve de carácter obligatorio y no sustituíbles a no ser que coincidan en domingo. En total, los trabajadores cuentan con catorce fiestas anuales no recuperables, remuneradas y de carácter obligatorio y la Comunidad Valenciana ya tiene aprobados doce de ellos ya que luego se tienen que sumar los dos festivos locales establecidos por cada Ayuntamiento.

Para 2024 el Pleno del Consell ha aprobado el decreto que determina el calendario laboral y que incluye el 24 de junio, la festividad de San Juan como festivo retribuido y recuperable. De este modo, serán festivos de carácter autonómico en la Comunitat Valenciana las fechas siguientes: 6 de enero, Epifanía del Señor; 19 de marzo, San José; 1 de abril, Lunes de Pascua; 9 de octubre, Día de la Comunitat Valenciana. Cabe resaltar que normalmente, son tres los festivos autonómicos pero como el Día de la Asunción, el 8 de diciembre uno de los nueve festivos nacionales cae en domingo, la autonomía tiene el derecho de sustituirlo por otro día.

A estos cuatro días habría que sumarles los ocho festivos nacionales que son: 1 de enero, Año Nuevo; 29 de marzo, Viernes Santo1 de mayo, Fiesta del Trabajo; 15 de agosto, Asunción de la Virgen; ; y 12 de octubre, Fiesta Nacional de España. Igualmente, el 1 de noviembre, Todos los Santos; 6 de diciembre, Día de la Constitución; y 25 de diciembre, Natividad del Señor.

Polémica por San Juan

No obstante, el festivo con carácter retribuido y recuperable del 24 de junio por San Juan ha suscitado polémica en la política autonómica y local. Tanto el Ayuntamiento de Alicante como el partido de Compromís han rechazado esta decisión. Incluso el partido dirigido por Joan Baldoví ha registrado en Les Corts una proposición no de ley (PNL) para instar al Consell a llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar que el 24 de junio, día de San Juan, pueda contar con la consideración de festivo autonómico, como día inhábil, a efectos laborales retribuido y no recuperable.

Cabe resaltar que el máximo exponente en la Comunitat Valenciana son las Fogueres de Sant Joan, fiesta oficial de Alicante. Declaradas de interés turístico internacional en 1983 y bien de interés cultural inmaterial en 2014, los alicantinos tienen el 24 de junio como su día grande con la quema de las hogueras y la 'banyà' al público asistente.

Puentes

Por otro lado, los valencianos podrán disfrutar de un puente de cuatro días en Semana Santa desde el Viernes Santo, el 29 de marzo, que es festivo nacional, hasta Lunes de Pascua. No obstante, no contarán con un puente largo en diciembre debido a que el 8 de diciembre cae en domingo, pero sí podrán disfrutar de un fin de semana largo al enlazar el Día de la Constitución, 6 de diciembre, que cae en viernes.