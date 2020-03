El 19 de marzo se celebra en España el Día del Padre. Esta efeméride coincide con el día que la cristiandad dedica a San José, esposo de la Virgen y Patrono de la Iglesia Universal, como recoge la web Aciprensa.

La celebración del Día del Padre es una jornada compartida por muchos países, pero no todos lo hacen el 19 de marzo, y tampoco tiene el mismo origen. ¿Qué días del año están dedicados a los padres en el resto del mundo?

El Día del Padre en España

En nuestro país, la fiesta tiene su origen en el año 1948. La Opinión de Zamora recoge cómo la profesora zamorana Manuela Vicente Ferrero, conocida por su nombre artístico ‘Nely’ en sus artículos de prensa, propuso a sus alumnas obsequiar a sus padres con un regalo el 19 de marzo.

La propuesta fue ganando popularidad con los años, empezando a celebrarse en otros colegios. José Fernández Rodríguez, director gerente de Galerías Preciados, ya había visto una oportunidad parecida con el Día de los Enamorados. Consideró que esta popularización era una oportunidad de aumentar ventas, y propuso a la inventora de la idea promocionarla a nivel nacional. En los registros del diario ABC del 13 de marzo de 1953 quedó registrada la campaña comercial iniciada por el empresario.

Sonora Smart Dodd y la celebración en EEUU

En el gigante norteamericano no se celebra el Día del Padre el 19 de marzo, sino el tercer domingo del mes de junio, como podemos leer en [[LINK:EXTERNO|||https://books.google.es/books?id=maF8mTPsJqsC&pg=PA276&vq=father%27s+day&source=gbs_search_s&redir_esc=y#v=onepage&q=father's%20day&f=false|||'Consumer Rites: The Buying & Selling of American Holidays']] (1995) del escritor Leigh Eric Schmidt. Fue en 1910 cuando Sonora Smart Dodd hizo una propuesta oficial a la Asociación Ministerial de Spokane (Washington) para dedicarles un día a los progenitores masculinos.

La petición estaba fundamentada en su propia experiencia: su padre se quedó viudo en 1989 y se hizo cargo de sus seis hijos, de los que la mayor era Sonora. En 1909, tras oír un sermón sobre el Día de la Madre, la protagonista de esta historia se preguntó por qué no existía un día dedicado a los padres. Así, se propuso que conseguir que existiera un día para homenajear a sus progenitores.

Los archivos de la Casa Blanca recogen que Lyndon B. Johnson, expresidente de EEUU, oficializó la celebración en 1966, y que Richard Nixon convirtió la fecha en fiesta de manera permanente. Desde entonces, todos los presidentes han hecho declaraciones en el Día del Padre. Este año, la celebración será el 21 de junio.

Algunos países comenzaron a celebrar esta efeméride en la misma fecha por influencia estadounidense, como Canadá. El país vecino de EE.UU. no la contempla como una fiesta oficial, como se puede comprobar en la web [[LINK:EXTERNO|||https://www.statutoryholidays.com/fathers-day.php|||Statutory Holiday’s Canada]].

La Enciclopedia EcuRed del Gobierno de Cuba afirma que la poetisa Dulce María Borrero de Luján propuso la fiesta en 1938, y reconoce como antecedente la influencia de Sonora Smart Dodd. La misma fuente confirma que la mayoría de países de América Latina también eligieron el tercer domingo de junio como fecha para festejar a los padres.

Día del Defensor de la Patria en Rusia y otros

En Rusia se identifica el Día del Padre con el Día de los Defensores de la Patria, que se conmemora el 23 de febrero, como recoge el diario Sputnik News. La historia tiene su origen en 1922, cuando los líderes soviéticos propusieron conmemorar el nacimiento del Ejército Rojo, cuatro años antes. Tras la caída del régimen soviético, la fiesta pasaría a llamarse con la denominación actual, que recuerda a los hombres del país. La festividad aún se conserva en algunos países que fueron miembros de la URSS, como Ucrania.

En Argentina también tiene un origen patriótico: el 24 de agosto de 1958, se festejó por primera vez el Día del Padre en honor al general José de San Martín, llamado "Padre de la Patria", como aseguran desde la Fundación Marambio. La fecha coincide con el nacimiento de la hija del general.

Posteriormente, según cuenta el periodista argentino Axel Romero Neyra a laSexta.com, se buscó "incentivar el comercio" pasando la fiesta al tercer domingo de junio, como en EE.UU. Romero comenta que "muchas asociaciones tradicionalistas buscan que se vuelva a instaurar el 24 de de agosto como fecha de celebración". Cambio que provocaría que la fecha estuviera demasiado cerca del Día de Niño (segundo domingo de agosto), lo que ha encontrado la oposición frontal de los comercios.

Alemania celebra el Día del Padre la misma jornada que se conmemora la Ascensión de Cristo, 40 días después de la resurrección. Ese día en Alemania es tradición que a los padres se les permitan algunos excesos: consumir cerveza y hacer reuniones con grupos de amigos, explica el diario Der Spiegel. En algunos casos, esta fiesta degenera en manifestaciones violentas y un aumento de los accidentes de tráfico, lo que ha provocado que asociaciones feministas pidan su prohibición.