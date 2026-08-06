Cuáles son las fases de la menstruación y los cambios que producen las hormonas

Descubre las claves del ciclo menstrual, un proceso natural y esencial para la reproducción. Aprende sobre sus fases y cómo las hormonas provocan importantes cambios en el cuerpo de la mujer para prepararlo ante un potencial embarazo.

El ciclo menstrual de la mujer es un fenómeno complejo que, más allá del periodo (fase de sangrado), no todo el mundo conoce bien. El ciclo es una función natural del cuerpo de la mujer y es fundamental para la reproducción. Entender sus fases y características puede ayudar a las mujeres a tomar decisiones sobre su salud y bienestar.

El ciclo menstrual comienza el primer día del periodo y acaba cuando llega el siguiente periodo. Entre medias, el cuerpo femenino pasa por diferentes momentos en los que las hormonas producen una serie de cambios que preparan el cuerpo de la mujer para un potencial embarazo. Si no se produce, llegará el siguiente sangrado.

Ciclo menstrual: fases y sus características

El ciclo menstrual se produce gracias a que el cerebro, el útero y los ovarios trabajan juntos de la mano de las hormonas. Este ciclo tiene una duración promedio de 28 días, pero como cada persona es un mundo, puede variar entre 21 y 35 días en adultos y de 21 a 45 días en adolescentes. El ciclo menstrual tiene varias fases:

Menstrual (sangrado)

Folicular (antes de la liberación del óvulo)

Ovulatoria (liberación del huevo)

Lútea (después de la liberación del óvulo)

Fase menstrual o sagrado

Esta es la fase en la que la mujer experimenta su periodo o menstruación. Se produce un sangrado debido al desprendimiento del revestimiento uterino. Esta fase suele durar de 3 a 7 días.

Fase folicular

Los niveles de la hormona estrógeno comienzan a aumentar, lo que provoca que los folículos en los ovarios maduren. Uno de estos folículos se preparará para liberar un óvulo.

Fase ovulatoria

Alrededor del día 14 del ciclo, el folículo dominante libera un óvulo en un proceso llamado ovulación. Este óvulo viaja por las trompas de Falopio en espera de ser fertilizado. Aunque se suele situar en el día 14, lo cierto es que depende de la duración del ciclo menstrual de cada persona: esta fase suele darse a la mitad del ciclo —por eso se indica el día 14, que es el punto medio de un ciclo de 28 días—, pero es importante conocer los ciclos para saber cuándo se encuentra una persona en fase ovulatoria.

Fase lútea

Después de la ovulación, el folículo que liberó el óvulo se transforma en el cuerpo lúteo. Este secreta progesterona, que prepara el revestimiento uterino para un posible embarazo. Si no ocurre la fertilización, el cuerpo lúteo se desintegra y los niveles de hormonas disminuyen, comenzando de nuevo la fase menstrual. La progesterona producida por el cuerpo lúteo hace lo siguiente:

Prepara al útero por si se implanta un embrión

Hace que el endometrio se engrose y acumule líquido y nutrientes para alimentar a un posible embrión

y acumule líquido y nutrientes para alimentar a un posible embrión Provoca también el espesamiento de la mucosidad en el cuello uterino y dificulta la entrada de espermatozoides o bacterias en el útero

Provoca un ligero aumento de la temperatura corporal basal y hace que continúe elevada hasta que se inicie el periodo menstrual (este aumento de la temperatura se puede utilizar para estimar cuándo se ha producido la ovulación)

y hace que continúe elevada hasta que se inicie el periodo menstrual (este aumento de la temperatura se puede utilizar para estimar cuándo se ha producido la ovulación) Durante la mayor parte de la fase lútea, el nivel de estrógenos es alto. Los estrógenos también estimulan el engrosamiento del endometrio, según el ManualMSD.

El aumento de los niveles de estrógenos y de progesterona hace que se dilaten los conductos galactóforos de las mamas y que estas pueden aumentar de tamaño y volverse dolorosas al tacto.

Si no se fertiliza el óvulo, o si este, una vez fecundado, no se implanta, el cuerpo lúteo degenera tras 14 días, disminuyen los niveles de estrógenos y de progesterona, y comienza un nuevo ciclo menstrual.

¿Cuándo me puedo quedar embarazada?

Si estás buscando un embarazo, debes saber que la posibilidad de quedar embarazada está estrechamente ligada al ciclo menstrual y a la ovulación. Conocer tus días más fértiles del ciclo es esencial. La ovulación es el proceso mediante el cual el ovario libera un óvulo maduro, listo para ser fertilizado. Si este óvulo se encuentra con un espermatozoide viable, puede dar lugar a un embarazo.

Aunque el óvulo tiene una vida útil de aproximadamente 12-24 horas después de ser liberado, los espermatozoides pueden sobrevivir en el tracto reproductivo femenino de 3 a 5 días. Esto significa que la ventana de fertilidad, o el período en el que una mujer puede quedar embarazada, generalmente comienza unos días antes de la ovulación y finaliza un día después de ella. Por lo tanto, en un ciclo de 28 días, esta ventana podría ser desde el día 10 hasta el día 15.

Pero dadas las irregularidades del cuerpo humano, que no siempre disfruta de ciclos menstruales 'perfectos' de 28 días con ovulación en el día 14, es importante conocer las señales de ovulación, una serie de síntomas que la persona puede identificar para relacionar con esa ventana de fertilidad:

1. Moco cervical: durante los días fértiles, el moco cervical se torna más claro, elástico y resbaladizo, similar a la clara de huevo.

2. Temperatura basal: tras la ovulación, hay un ligero aumento en la temperatura basal del cuerpo.

3. Dolor abdominal: algunas mujeres experimentan un dolor leve en uno de los lados del abdomen durante la ovulación.

4. Pruebas de ovulación: estos tests, disponibles en farmacias, detectan un aumento en la hormona luteinizante, que precede a la ovulación.