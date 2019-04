"Creen que tengo carita de bobo, pero soy mala persona", la advertencia del asesino de Pioz a sus tíos

Patrick Nogueira, el autor confeso del cuádruple asesinato de sus tíos y primos en Pioz que ha prestado declaración de nuevo en el Juzgado de Instrucción número 1 de Guadalajara, dejó de responder a los mensajes de su familia en España tras advertirles de que se consideraba una mala persona.

"La gente cree que tengo carita de bobo, pero soy una persona mala y me gusta ser malo", reconoció este joven a su tía Janaina. Su marido, Marcos Campos, alertó a su familia en Brasil del cambio experimentado por su sobrino en varios mensajes de voz de Whatsapp a los que ha tenido acceso la Cadena Cope.

Marcos Campos cuenta a su familia, antes de morir, cómo el viernes 8 de julio se mudó a la casa de Pioz tras invitar a Patrick a ir con ellos, aunque el joven optó por quedarse unos días más en la vivienda de Torrejón de Ardoz (Madrid). Los audios prueban que sus tíos se preocuparon por su sobrino tras mudarse al chalé de Guadalajara y que fue éste el que se desentendió.

"Me decepcionó mucho, el Patrick que conocimos en Brasil no tiene nada que ver", le explica Marcos a sus seres queridos, a los que detalla las gestiones que había hecho para convencer al joven, que respondía con evasivas a las invitaciones. Su tío fue a buscarlo a la casa de Torrejón donde vivía en alquiler, donde le dijeron que se había ido a vivir a un hotel.

"Yo le llamé lunes, martes... Todos los días le dejé mensajes de voz para saber dónde estaba, qué había pasado... Para saber si venía con nosotros donde estábamos viviendo. El no me contestó, como si estuviera el teléfono apagado, bloqueado para no recibir mis llamadas. No sé por qué. Y hasta hoy no me llamó ni me mandó ningún mensaje", cuenta Marcos a su familia en Joao Pessoa.