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Retrasos en el AVE

Un tren de Ouigo sufre un enganchón de catenaria y provoca retrasos en la alta velocidad entre Madrid y el Levante

Los detalles "Debido a una incidencia técnica en un tren OUIGO que afecta al suministro eléctrico, permanece interrumpida la circulación por vía entre Valdemoro y Villarrubia de Santiago", ha señalado Adif.

Foto de archivo de un tren de Ouigo. Foto de archivo de un tren de Ouigo.Europa Press
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La circulación de la línea de alta velocidad entre Madrid y Levante está afectada por retrasos, debido a que un tren Ouigo que va de Murcia a Valladolid permanece detenido en Aranjuez (Madrid), tras sufrir un enganchón de catenaria que afecta al suministro eléctrico.

El gestor ferroviario Adif ha informado de que la incidencia técnica se localiza en la catenaria (el cable eléctrico aéreo fijo que transmite la energía a lo largo de las vías) y el pantógrado (el brazo mecánico móvil instalado en el techo del tren para recoger esa electricidad) entre Valdemoro (Madrid) y Villarrubia de Santiago (Toledo).

La operadora Ouigo ha explicado que el tren 6775 Murcia-Valladolid ha sufrido un enganchón de catenaria en un túnel a la altura de Aranjuez (Madrid), donde se encuentra detenido.

Según señala, no hay daños personales y está coordinando ya el envío de un tren para realizar el transbordo de los pasajeros a la mayor brevedad y continuar su viaje hasta Madrid-Chamartín.

Aquellos viajeros que continuasen su trayecto hasta Segovia y Valladolid lo harán en autobús. En el caso de los viajeros cuyo trayecto fuese Madrid-Valladolid, el servicio se cancela y se aplica la máxima política de compensación: cambio gratuito del billete o su devolución íntegra.

Adicionalmente, los viajeros recibirán una compensación equivalente al 200 % del coste del billete. Por su parte, Renfe ha indicado que, como consecuencia, la circulación por la vía I entre Valdemoro y Villarrubia de Santiago se encuentra interrumpida.

Esta incidencia se produce 24 horas después del accidente ferroviario de Urda (Toledo), en el que al menos han fallecido 69 personas y más de un centenar han resultado heridas. Adif asegura que está trabajando para solventar la incidencia con la mayor brevedad posible.

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