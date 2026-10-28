Dime dónde pasas Halloween y te diré cuál es la mejor historia que puedes oír (y visitar)

España tiene sus propias historias negras, dignas de ser contadas una noche como la de Halloween o, en algunas zonas del país, la de Samaín. Elige en función de dónde estés. O viaja en función de lo que quieras oír.

Cuando uno piensa en las historias más oscuras para contar una noche de Halloween, la mente se desplaza hacia el barrio londinense de Whitechapel, donde en el siglo XIX vivió el asesino en serie que pasó a la historia como Jack el Destripador: aquel hombre cuya identidad se desconoce —aunque se le atribuyen varias, entre ellas la de Stephen Herbert Appleford, según la investigación del matemático uruguayo Eduardo Cuitiño— mataba a mujeres en situación de prostitución con un 'modus operandi' muy concreto: cortaba la garganta, mutilaba sus genitales, extirpaba sus órganos y desfiguraba sus caras.

Pero lo cierto es que no hace falta salir de España para pasar una noche del 31 de octubre rodeado de crónica negra, historias reales y fantásticas o leyendas que han acompañado a nuestra sociedad desde hace años. Sí, el 'free tour' de Jack el Destripador en Londres es el más valorado según los usuarios de Guru Walk, la mayor plataforma de tours gratuitos del mundo con sede en Valencia. Pero entre los tours en castellano que tienen mejor puntuación de todo el mundo hay 13 en España: en función de dónde estés puedes hacer uno u otro o si eres un auténtico 'freak', puedes decidir tu destino en función de la historia que quieres escuchar.

Salamanca (Castilla y León) es la última de las ciudades españolas que entra en el top 25 de mejores 'free tours' de misterio en castellano, con una historia que gira, en parte, en torno a la denominada Casa de las Muertes, un edificio de piedra construido en el siglo XVI en la calle de Bordadores donde con el tiempo aparecieron una serie de cadáveres que dieron rienda suelta a la imaginación de la sociedad salmantina. De ahí al norte de España, en Logroño (La Rioja), una de las visitas que puede hacerse el 31 de octubre es la que recorre el proceso a las brujas de Zugarramurdi, en 1610, cuando medio centenar de personas del entorno de este pequeño municipio del Pirineo navarro fueron procesadas por la Inquisición española, con seis mujeres quemadas en la hoguera.

También la Inquisición española protagoniza uno de los 'tours' de Guru Walk en Barcelona, donde en 1454 Beatriu Llopis fue acusada de invocar y adorar al demonio y culpada de brujería en un proceso más extenso en el que cientos de mujeres fueron perseguidas por sus prácticas heterodoxas, siendo acusadas de herejes, envenenadoras y denunciadas por llevar a cabo prácticas diabólicas. Y en Cáceres, donde la mezcla de leyenda popular y crónica local habla de muertes misteriosas atribuidas al mal de ojo.

Los legendarios aquelarres de brujas también son el centro de la visita más misteriosa en Oviedo, donde emerge una figura poco conocida fuera de las fronteras asturianas, la de La Güestia (o Hueste), una especie de Santa Compaña asturiana muy presente en el imaginario popular asturiano: un grupo de almas en pena, atrapadas sin poder alcanzar el eterno descanso, que caminan en procesión con el fin de cumplir promesas pendientes o expiar sus pecados para poder, al fin, descansar. En Asturias existe otra opción perfecta para la noche de Halloween, esta vez más claramente ficticia, que es la historia del Cuélebre de San Lorenzo, un animal mitológico con forma de serpiente gigante con alas como las de un murciélago.

Si nos desplazamos a Galicia, no hay noche de muertos sin mención a las meigas, y con ellas (y otras historias de superstición) tiene disponible Guru Walk una visita por la ciudad de A Coruña, que transcurre por algunas zonas de la ciudad como el castillo de San Antón, la colegiata de Santa María del Campo o la estatua de la Virgen del Carmen, recorriendo historias que van desde las brujas a los naufragios, pasando por epidemias de locura y otras historias escabrosas.

Del 'poltergeist' de Málaga al fantasma de Andresito en Vitoria

En el sur del país, no hay malagueño que no haya escuchado hablar del 'poltergeist' de la calle Císter. Esta historia es mucho más reciente: sólo hay que remontarse a junio de 1991, cuando en la oficina de la editorial Plaza & Janés, ubicada en la calle mencionada, notaron una especie de terremoto. Lo que parecía ser un seísmo acabó haciendo volar por los aires grapadoras y tijeras, tirando una estantería y descolgando de la pared un mapa de la ciudad. Con el tiempo, lo que fue real se fue 'cocinando' con nuevos ingredientes, y al lugar acudieron expertos en parapsicología para estudiar lo que ocurrió.

No podía haber planes para Halloween sin fantasmas, y el de Andresito es el más conocido de Vitoria. En la capital alavesa, se cuenta que una cámara de seguridad captó, también en los años noventa, una imagen de un hombre con un niño cogidos de la mano rondando por el edificio de Hacienda. El vigilante fue a darles el alto y al no obtener respuesta, de la mano de Policía, fueron a localizarlo. Ni rastro. Era imposible, porque el local estaba cerrado. Aquel niño era Andresito, el fantasma de un niño de 10 años que parece haber merodeado por diferentes puntos de la ciudad.

Estas son algunas de las historias que se pueden escuchar en los diferentes 'free tours' por Halloween. Sabiendo dónde estarás la noche del 31 de octubre, puedes realizar alguna de estas visitas. O, si lo prefieres, elegir tu destino en función de la historia.

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