Controlado el incendio forestal del Parque Nacional de Doñana tras días de fuego

Los detalles La "buena noticia" la ha confirmado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, a través de una publicación en X.

El Plan Infoca ha controlado el incendio forestal en el paraje del Rincón del Membrillo de Almonte, en el Parque Nacional de Doñana, Huelva, 24 horas después de su estabilización. Antonio Sanz, consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, informó que el control se decretó a las 22:15 horas, destacando el esfuerzo continuo para la extinción total. Agradeció la profesionalidad del Plan Infoca, que trabajará con tres autobombas, 21 bomberos forestales, y varios técnicos. Durante el miércoles, más de 100 efectivos, seis autobombas, tractores y medios aéreos han estado activos en la zona.

El Plan Infoca ha dado por controlado el incendio forestal declarado el pasado domingo en el paraje del Rincón del Membrillo de Almonte (Huelva), en pleno Parque Nacional de Doñana, justo 24 horas más tarde de que quedara estabilizado.

Según ha informado, a través de sus redes sociales, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, el control se ha decretado a las 22:15 horas, algo que ha calificado de "buenas noticias" para después añadir que "seguimos trabajando para la extinción total de este incendio".

Asimismo, ha vuelto a agradecer "la gran labor y profesionalidad" del Plan Infoca. Para esa extinción total trabajará esta noche en la zona un dispositivo compuesto por tres autobombas, 21 bomberos forestales, un técnico de Operaciones, un encargado de logística, un subdirector del Centro Operativo Provincial (COP) y un técnico analista.

Durante la jornada de este miércoles, después de que el incendio quedara estabilizado este martes a las 22:15 horas, han estado en la zona más de 100 efectivos, con seis autobombas y cuatro tractores con gradas; además, se mantienen activas la Unidad de Análisis y Seguimiento de Incendios Forestales (UNASIF) y la Unidad Médica de Incendios Forestales (UMIF). A primera hora de la tarde se sumaban tres medios aéreos: dos aviones de carga en tierra y un helicóptero semipesado.

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