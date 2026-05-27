Ahora

Calor en mayo

Controlado el incendio forestal del Parque Nacional de Doñana tras días de fuego

Los detalles La "buena noticia" la ha confirmado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, a través de una publicación en X.

Controlado el incendio forestal del Parque Nacional de Doñana tras días de fuego.Controlado el incendio forestal del Parque Nacional de Doñana tras días de fuego.Alberto Díaz - EFE
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El Plan Infoca ha dado por controlado el incendio forestal declarado el pasado domingo en el paraje del Rincón del Membrillo de Almonte (Huelva), en pleno Parque Nacional de Doñana, justo 24 horas más tarde de que quedara estabilizado.

Según ha informado, a través de sus redes sociales, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, el control se ha decretado a las 22:15 horas, algo que ha calificado de "buenas noticias" para después añadir que "seguimos trabajando para la extinción total de este incendio".

Asimismo, ha vuelto a agradecer "la gran labor y profesionalidad" del Plan Infoca. Para esa extinción total trabajará esta noche en la zona un dispositivo compuesto por tres autobombas, 21 bomberos forestales, un técnico de Operaciones, un encargado de logística, un subdirector del Centro Operativo Provincial (COP) y un técnico analista.

Durante la jornada de este miércoles, después de que el incendio quedara estabilizado este martes a las 22:15 horas, han estado en la zona más de 100 efectivos, con seis autobombas y cuatro tractores con gradas; además, se mantienen activas la Unidad de Análisis y Seguimiento de Incendios Forestales (UNASIF) y la Unidad Médica de Incendios Forestales (UMIF). A primera hora de la tarde se sumaban tres medios aéreos: dos aviones de carga en tierra y un helicóptero semipesado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El juez sitúa el origen de la trama de las cloacas en la carta a la ciudadanía de Sánchez tras la imputación de Begoña Gómez
  2. La UCO entra en la sede del PSOE, en directo | El Gobierno insiste en desvincular a Sánchez de la trama de Leire Díez y Santos Cerdán
  3. A Hacienda no le cuadran las cuentas de Julito: sus empresas facturaron casi cinco millones, pero solo declaró 50.000 euros
  4. Los médicos de 15 hospitales de Madrid dejarán de hacer horas extra para operar a partir del 1 de junio
  5. Ya son 36 los muertos en semana y media por causas relacionadas con el calor extremo de mayo en el norte de España
  6. Rosalía triunfa en los Premios de la Academia de la Música con ocho galardones