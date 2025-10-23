Controlado el incendio forestal en Gijón que obligó a evacuar a medio centenar de vecinos de Camín de la Melendrera

Los detalles Las labores de extinción de las llamas se han visto favorecidas al mejorar als condiciones meteorológicas y al amainar el viento. Ya se ha desactivado el Plan de Incendios Forestales del Principado de Asturias.

El incendio forestal en el concejo de Gijón ha sido controlado, permitiendo que el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias desactive el Plan de Incendios Forestales. Las condiciones meteorológicas mejoraron, facilitando las labores de extinción. Medio centenar de personas fueron desalojadas, algunas alojadas temporalmente en el colegio de Monteana. Los bomberos continuarán trabajando hasta la extinción completa del fuego. El tráfico fue cortado en la zona afectada, y tres personas recibieron atención médica por crisis de ansiedad y una lesión. La alcaldesa de Gijón activó el Plan Municipal de Emergencias para coordinar la respuesta.

El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias ha dado por controlado el incendio forestal registrado en el concejo de Gijón. Las llamas obligaron a desalojar a medio centenar de personas de sus viviendas en la zona del Camín de la Melendrera.

Las labores de extinción se han visto favorecidas al mejorar las condiciones meteorológicas y al amainar el viento. Ante esto, y al constatarse de que no había riesgo para bienes o personas, Alejandro Calvo, consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, ha desactivado el Plan de Incendios Forestales del Principado de Asturias.

El Ayuntamiento de Gijón, por su parte, va a estudiar el realojo del medio centenar de personas que han pasado la noche fuera. Algunas de ellas se han quedado en el colegio de Monteana, habilitado por el consistorio, y otras por su cuenta.

Los bomberos del SEPA y del consistorio han trabajado toda la noche para controlar el incendio, y se seguirá trabajando en el mismo hasta su completa extinción.

José Luis Fernández, presidente de la asociación vecinal San Miguel de Serín, ha explicado a primera hora de la mañana que el incendio "ya está casi del todo apagado", pero que aún hay algún punto con "llamas y ascuas".

El fuego provocó, además del desalojo de medio centenar de personas, el corte de tráfico en la zona más próxima a la falta del Monte Areo, en el límite entre los concejos de Gijón y de Carreño.

Los fuertes vientos en el área dificultaron las tareas de extinción y, ante eso, se activó el Plan de Incendios Forestales del Principado de Asturias en situación 1.

Carmen Moriyón, alcaldesa de Gijón, activó el Plan Municipal de Emergencias y convocó al Centro de Coordinación Operativa Municipal en el centro de control de la Policía Local.

Durate la noche, en la que se registraron rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora, los servicios médicos atendieron a tres personas. Dos de ellas sufrieron una leve crisis de ansiedad, mientras que la tercera tenía una lesión en el tobillo y fue trasladada al Hospital de Jove de Gijón.

