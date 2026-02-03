Desalojos en San Roque (Cádiz) y máxima precaución en Ayamonte y Sanlúcar de Guadiana (Huelva) ante las crecidas de los ríos

Los detalles Desde el municipio gaditano han anunciado el desalojo de aquella parte de la población que resida en zonas inundables. Además, se ha establecido el nivel 2 de alerta.

Los municipios de Ayamonte y Sanlúcar de Guadiana en Huelva están en alerta máxima por la crecida del río debido a los desembalses de las presas de Alqueva, Pedrógão y Chanza. La situación empeorará con la pleamar de la tarde. En San Roque, Cádiz, se ha ordenado el desalojo de zonas inundables por la borrasca Leonard, habilitando el Pabellón Cubierto Ciudad de San Roque para los evacuados. Ayamonte ha balizado los márgenes del río y aconsejado retirar vehículos y evitar actividades cerca del agua. Sanlúcar de Guadiana ha activado su Plan de Emergencia Municipal, pidiendo retirar embarcaciones y extremar precauciones.

Los municipios de Ayamonte y Sanlúcar de Guadiana (Huelva) se encuentran en estado de máxima alerta ante una importante crecida del río provocada por los desembalses extraordinarios de las presas de Alqueva, Pedrógão (Portugal) y Chanza. La situación, según han alertado desde ambos ayuntamientos, se verá agravada a lo largo de la tarde de este martes por la coincidencia con la pleamar. Mientras tanto, en San Roque (Cádiz) se ha anunciado el desalojo de vecinos.

El Ayuntamiento de San Roque (Cádiz) ha anunciado que, siguiendo las directrices de la Junta de Andalucía, se van a desalojar las zonas inundables del municipio ante la alerta naranja por la borrasca Leonard, que se iniciará en la noche de este martes. Asimismo, ha apuntado que ha comenzado a habilitar el Pabellón Cubierto Ciudad de San Roque para acoger a las personas desalojadas.

Según ha indicado en una nota, la alcaldesa accidental, María del Mar Collado, ha participado en una reunión telemática de los primeros ediles de la comarca con responsables de Emergencias 112 de Andalucía. En ella, la Junta de Andalucía ordenó el desalojo de zonas inundables en el municipio de San Roque ante la posibilidad de que los ríos se desborden debido a las intensas lluvias y el viento fuerte a partir de la noche de este martes. Además, se estableció el nivel 2 de alerta, según ha recogido Europa Press.

El alcalde de Ayamonte, Alberto Fernández, ha comunicado que el aviso de la dirección de Emergencia preveía que el pico de la crecida se perciba en la localidad en torno a las 16:00 de este martes. Este aumento del caudal coincide con la marea alta, lo que incrementa exponencialmente el riesgo de desbordamiento en las zonas bajas del municipio, informa la Agencia EFE.

Como medida preventiva, los servicios municipales han comenzado a balizar los márgenes del río y se ha instado a la población a retirar de inmediato los vehículos de garajes y zonas próximas a la ribera. Además, se ha recomendado evitar las actividades y la circulación en las inmediaciones del río y, con atención al aviso amarillo por lluvia y fuertes rachas de viento previsto para esta noche, evitar también deambular por zonas cercana a árboles y parques.

Todos los servicios municipales y de emergencias de Ayamonte, han precisado, se encuentran operativos y a disposición ante cualquier eventualidad.

Por su parte, en Sanlúcar de Guadiana, el Ayuntamiento ha activado el Plan de Emergencia Municipal debido al riesgo de que el pantalán público se desplace de sus guías, solicitando a los propietarios la retirada urgente de todas las embarcaciones y advirtiéndoles de las posibles consecuencias de no hacerlo, bajo su exclusiva responsabilidad.

Asimismo, se ha pedido a la población extremar la precaución al transitar por las zonas cercanas al río, así como mantener la calma y evitar alarmismos. Desde el Ayuntamiento se va a hacer un seguimiento de la situación y se está en contacto permanente con todas las instituciones implicadas para responder de la forma más eficaz a cualquier situación que pueda producirse.

