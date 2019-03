Cancelación de trenes, varios heridos y grandes destrozos: aumenta la tensión en Murcia por las obras del AVE

Contenedores quemados, pantallas acústicas derribadas y vigas atravesadas. Todo esto ha aparecido sobre la nueva vía de entrada del AVE a Murcia. La plataforma pro soterramiento se desvincula de los incidentes de las últimas 24 horas, pero entiende el hartazgo de los vecinos, que ven cómo avanzan las obras.

Llevan tres semanas manifestándose. Esta nueva vía, sin pasos a nivel, dividirá barrios como el de Santiago el Mayor. La policía ha detenido a dos vecinos por atentado contra la autoridad, y al menos seis personas resultaron heridas; entre ellas, varios agentes y un periodista.

Ahora, parte del muro ya construido ha aparecido por los suelos. Está previsto que la nueva vía entre en funcionamiento para principios del año que viene. "Nos jugamos que unas obras tan necesarias y esperadas sean paralizadas", Noelia Arroyo, portavoz del Gobierno de la Región de Murcia.

El Gobierno ya se ha comprometido a soterrar la vía y a acabar con la separación. "No se puede hacer el soterramiento si no se hace la solución provisional", ha afirmado Iñigo de la Serna, ministro de Fomento. Sin embargo, la medida no convence porque las obras no estarán listas previsiblemente hasta 2023.