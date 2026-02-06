Navarra alardea de alquileres "casi un 9%" más baratos al cumplir la ley de vivienda

Los detalles El precio medio del arrendamiento ha pasado de los 849 euros mensuales a los 775 en los municipios declarados como zona tensionada.

El alquiler de pisos en Pamplona ha disminuido casi un 9% en los últimos seis meses, según Begoña Alfaro, consejera de Vivienda del Gobierno de Navarra. Esta reducción se debe a la limitación de precios establecida por la ley de vivienda en zonas tensionadas, donde el alquiler medio ha bajado de 849 a 775 euros mensuales. Aunque los expertos consideran efectiva esta medida para mejorar el acceso a la vivienda, advierten que es necesario construir más vivienda pública. Sin embargo, el sector inmobiliario señala una disminución en la oferta, ya que los propietarios prefieren vender en lugar de alquilar.

Alquilar un piso en la actualidad en Pamplona es más barato que hace seis meses. Así lo ha comunicado Begoña Alfaro, consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, tras presentar un primer balance después de aplicar las limitaciones a los precios que determina la ley de vivienda: "El precio ha caído en casi un 9%".

Los expertos creen que topar los precios, como ha hecho el Gobierno navarro, es una medida efectiva para facilitar el acceso a la vivienda, pero no la única.

Los 21 municipios de Navarra que fueron declarados zonas tensionadas en julio son: Pamplona, Tudela, Valle de Egüés, Burlada, Barañáin, Zizur Mayor, Estella-Lizarra, Aranguren, Berriozar, Tafalla, Ansoáin, Villava, Corella, Valle de Elorz, Cintruénigo, Baztan, Alsasua, Huarte, Berrioplano, San Adrián y Peralta. En País Vasco, Galdakao (Distrito 2) y San Sebastián, y A Coruña en Galicia.

Esta declaración es un mecanismo recogido en la Ley por el Derecho a la Vivienda que permite la contención de los precios de los alquileres en zonas donde los incrementos en los años anteriores hayan sido desproporcionados.

"Hay que hacer más"

Por su parte, Javier Burón, director gerente de Nasuvinsa, explica que la medida de limitar los precios "funciona", pero que "hay que hacer muchas cosas más", como "construir vivienda pública".

El informe, realizado por el Observatorio de Vivienda de Navarra, recoge además que la oferta no ha caído en estos meses, algo que Begoña Alfaro ratifica: "No ha bajado, hay 29 contratos más este año". Eso sí, desde el sector inmobiliario ponen en duda este dato.

Miguel Elizari, presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Navarra dice que "lo que se nota es la bajada de la oferta": "Habrá que valorar porque el precio es importante, pero la disponibilidad de la vivienda también".

De esta manera, apuntan a que la falta de stock es consecuencia directa del tope de los precios. "Los propietarios no quieren líos y prefieren vender en vez de arrendar", añade Juan Miguel Oteiza, director de la Inmobiliaria Carlos III.

Mientras, el Gobierno foral estudia la posibilidad de regular los alquileres de temporada, que están aumentando en Navarra.

