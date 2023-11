Un hombre ha sido condenado a 34 años de prisión por violar a mujeres a las que engañaba a través de falsos anuncios de trabajo. A través de estos anuncios, el acusado ofrecía puestos para trabajar en supuestos centros de masaje o saunas.

Pedía a las mujeres que contactaban con él fotos de cuerpo entero para comprobar su físico. Según la policía, así es como hacía una primera criba. Después cerraba entrevistas de trabajo con las que más le habían gustado. A las que caían en el engaño, las citaba en hoteles, en spas, en saunas, incluso en su propio coche. Era entonces cuando, según las víctimas, las agredía sexualmente. Algunas de ellas lo denunciaron en un foro de internet.

"Me pidió una foto con poca ropa. No le mandéis fotos. Me he puesto en contacto con el 'sex shop' y utiliza el nombre de ese sitio para anunciar trabajos falsos", alertaba una de las víctimas. "Me dijo que se trataba de un 'sex shop' vip para parejas y me manda una foto de una chica desnuda, solo con una máscara, para decirme que tengo que ir así", explicaba otra de las chicas.

El hombre, de 49 años, fue detenido en Valladolid en 2017. La fiscalía pedía para él 130 años de prisión por 25 delitos. Hoy ha reconocido los hechos y, tras llegar a un acuerdo, ha sido condenado a 34 años y medio de cárcel.

Según la investigación, este depredador sexual es un hombre con una personalidad narcisista, antisocial y sin ningún tipo de empatía. La mayoría de las víctimas eran jóvenes extranjeras, de entre 19 y 24 años, con poca experiencia en el mundo laboral y además estaban en una situación económica precaria. A ellas, les prometía sueldos de entre 3.000 y 4.000 euros al mes.