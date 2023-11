Tocamientos no consentidos en cualquier espacio público, comentarios y gestos obscenos, insinuaciones sexuales, acercamientos intimidantes, presión para obtener el teléfono o una cita… Estos son solo algunos ejemplos de acoso sexual callejero. Una forma más de violencia machista que condena el Código Penal. El 82% de las mujeres han experimentado acoso callejero. Solo el 24% fueron ayudadas por alguien. Pero, ¿cómo reaccionar a este tipo de situaciones cuando somos víctimas o somos testigos?

Existen tres tipos de acoso callejero: verbal (piropos, comentarios obscenos…), no verbal (miradas lascivas, gestos…) y físico (acercamientos intimidantes, tocamientos, agarrones, obstrucción del paso…). Comportamientos inaceptables que atacan la dignidad, la seguridad y la autoestima de las mujeres y que son considerados delito en España.

Así puedes intervenir si eres testigo de acoso callejero

'Stand Up Contra el acoso callejero', una iniciativa desarrollada por L'Oréal Paris en colaboración con la ONG Right to Be y la Fundación Mujeres en España, nos enseña cómo reaccionar con su metodología '5Ds'. Cinco herramientas para hacer frente a estas situaciones:

1. DISTRAER: Hazte pasar por un amigo o amiga, pregunta la hora, crea una distracción, sé original.

2. DELEGAR: Busca a alguien que esté en una posición de autoridad (p.ej.: el profesorado, el personal del local donde estés o el conductor o conductoras del autobús) y pídeles que intervengan.

3. DOCUMENTAR: Observa y presencia lo que ocurre, intenta escribir o grabar el acoso para compartir el material con la víctima, pero nunca lo uses ni lo publiques sin su permiso.

4. DAR ASISTENCIA: Habla e interpela al acosador, después dirige tu atención a la víctima. Consuela a la persona tras el incidente y hazle saber que esa conducta estuvo mal. Apoya y reconforta a la víctima.

5. DIRIGIRSE AL ACOSADOR: Si la persona que acosa responde, ignórala; no te pongas a su nivel. Haz esto solo como último recurso para evitar la violencia. Lo primero es tu seguridad y la de la víctima.

Si eres la víctima

La formación que se realiza de forma gratuita (Stand Up - Contra el acoso callejero (standup-international.com)) y no dura más de cinco minutos, también nos da claves para reaccionar si sufrimos este acoso. Las expertas insisten en priorizar siempre la seguridad reclamando espacio propio. Confiar en el instinto y si en ese momento no crees que tengas que intervenir, no hacerlo.

'STAND UP' un programa internacional

El 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, L'Oréal Paris continúa promoviendo empoderar a las mujeres como lleva haciendo, hace ya más de 50 años, a través de su eslogan 'Porque tú lo vales'. Ahora también lo hace apoyando este programa a nivel internacional promoviendo ese empoderamiento de las mujeres que sufren situaciones de acoso, proporcionándoles herramientas para enfrentarlo y animando a la intervención de las personas que presencian esas situaciones.

En colaboración con ONG locales, 'Stand Up Contra el acoso callejero' está activo en 42 países y más de dos millones de personas ya han recibido su formación para saber hacer frente a cualquier tipo de acoso. El 97% de las personas que han realizado la formación declaran que se sienten más empoderadas y seguras para reaccionar ante una situación de acoso callejero. Y el 78% de las víctimas confiesan que la situación mejoró cuando alguien intervino.

.