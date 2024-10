Dicen que llevar a sus animales al veterinario era un auténtico infierno. Hay cientos de afectados aseguran que sus mascotas, han sufrido daños irreparables después de pasar por una clínica de Cádiz. Al grito de "justicia, asesino" los vecinos de San Fernando, en Cádiz, denuncian que sus mascotas han sufrido daños irreparables tras pasar por las manos del veterinario en cuetión.

Rosa llevó a su perra a la clínica porque había dado a luz a cachorros fallecidos y quería que la revisara un veterinario. Días más tarde, presentó una denuncia contra este Centro Veterinario por las malas condiciones higiénico-sanitarias, la falta de quirófano y por la mala praxis profesional que llevaron a la muerte a su perra.

Fátima acudió al mismo veterinario porque su gato tenía infección de orina y falleció al día siguiente. Ella, también ha denunciado: "El maltrato animal eso no se puede dejar así. Esas personas tienen que pagar por eso". Aunque no son los únicos casos. La perra de Loli se cayó y se rompió la pata. En ese momento, la llevó al centro y tuvieron que operarla. Pero el desenlace, no fue muy bueno.

La operación había sido un desastre y se le había infectado la herida. Por eso, Loli tuvo que acudir a otro veterinario. "Hemos tenido qe amputar la pata directamente porque es que esa infección estaba por los huesos ya", ha expresado a laSexta Loli.

Decenas de personas se concentraron el pasado miércoles para denunciar las continuas negligencias de este veterinario.Los afectados se están uniendo en una plataforma para tener más fuerza y presentar una denuncia colectiva y que lo cierren, que lo cierren, que no entren más animales, para que ningún animal vuelva a sufrir las consecuencias.