La Justicia da la razón a una madre que quiso desheredar a su hija tras sufrir maltrato físico y psicológico en Vigo

Los detalles "Recibió esta un abandono físico y emocional total por parte de la hija, quien llegó incluso a desearle la muerte y a insultarle llamándola 'mala persona'", señala el auto de la jueza.

Una mujer de Vigo ha logrado desheredar a su hija alegando maltrato físico y psicológico, con la Justicia respaldando su decisión. La hija, que dejó de visitar a su madre y no la acompañó en sus hospitalizaciones, la insultaba y le deseaba la muerte. La jueza rechazó la demanda de nulidad del testamento presentada por la hija. Según el abogado Antonio Martínez Mosquera, desheredar a hijos es común en España, aunque muchas veces se impugna en tribunales, donde la parte beneficiaria debe demostrar el maltrato. El maltrato es el único motivo legal para desheredar, y no se requiere prueba al formalizarlo ante un notario.

Una mujer de Vigo ha alegado agresiones, insultos y maltrato psicológico para desheredar a su hija por completo y la Justicia le ha dado la razón, rechazando la demanda interpuesta por su hija, que dejó de visitarla. Además, tampoco la acompañaba en sus ingresos en el hospital, se refería a su madre como "bruja" o "veneno" y le deseaba la muerte.

"Recibió esta un abandono físico y emocional total por parte de la hija, quien llegó incluso a desearle la muerte y a insultarle llamándola 'mala persona'", señala en su auto la jueza, quien niega la legítima. Ahora, la hija ha pedido la nulidad del testamento, lo que la magistrada ha rechazado.

Sin embargo, no es la primera vez que un caso similar sucede en España. En este sentido, el abogado Antonio Martínez Mosquera señala que "es bastante frecuente desheredar a los hijos, pero en la mayoría de los casos no se llega a nada porque se impugna ante los tribunales", a lo que añade que "cuando impugnas, la parte beneficiaria tiene que demostrar que tú no has maltratado a tu padre".

El maltrato físico o psicológico es el único motivo por el que se puede solicitar la desheredación. "Cuando tú vas a desheredar a un hijo, el notario no te pide nada. Simplemente tú vas y dices yo quiero desheredar porque me ha maltratado, eso queda en un documento y ya está, no hace falta probar nada", explica el abogado.

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