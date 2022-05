Este sábado se han confirmado ya 30 casos positivos de viruela del mono (monkeypox) en España. Se trata de un ritmo de transmisión más alta de lo esperado, según ha confesado este sábado el médico epidemiólogo Fernando Simón. ¿Qué es y cuáles son los síntomas de este virus que tiene en vilo a toda España?

Qué es la viruela del mono

La viruela del mono se descubrió en los monos pero, está principalmente en roedores, explica Boticaria García. Este virus, perteneciente al género Orthopoxvirus, es zoonótico, es decir, lo transmiten los animales. Generalmente, ardillas, rata de Gambia y perrillos de las praderas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que su mortalidad está entre el 1 y 10%. Añaden que la mayor parte de las defunciones se producen en niños.

Síntomas de la viruela del mono

Existen unos síntomas que alertan la presencia del virus. El principal de ellos es que todo aquel que se contagie presenciará que, a los cinco días, le salen ampollas en la cara, manos o pies.

Sin embargo, también hay otros síntomas:

- Dolores musculares

- Fiebre

- Escalofríos

- Cansancio

- Dolor de cabeza

- Dolor de espalda

- Ganglios linfáticos inflamados

Cómo se contagia la viruela del mono

La principal vía de contagio de la viruela del mono es el contacto estrecho con personas que lo tengan o animales, según explica Boticaria García. La experta añade que otra forma de cogerla puede ser a través de fluidos, heridas o secreciones respiratorias (como ocurre con el coronavirus). Además, la experta declara que otra vía de contagio es el contacto con material contaminado, heces y las relaciones sexuales.

Quién es más probable que se contagie de la viruela del mono

Boticaria García señalaba este jueves 19 de mayo pasado que es más probable que se contagie alguien que viene de África Occidental en los últimos 21 días, pues es el tiempo en el que pueden aparecer y durar los síntomas. También haya tenido contacto estrecho con alguien contagiado.

Así, la experta aseguró que no es sencillo contagiarse. Sin embargo, al ver que los casos que tenemos no tienen relación entre sí, puede haber más gente contagiada.

Qué deben hacer las personas contagiadas con la viruela del mono

El Protocolo para la detección precoz y manejo de casos ante la alerta de viruela de los monos (Monkeypox) en España, elaborado por los técnicos de la ponencia de alertas del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, recoge los pasos que deben seguir las personas contagiadas con la viruela del mono.

Así, se recoge que todo aquel contagiado con el virus de la viruela del mono (MPXV) o que estén en investigación tendrán que aislarse en casa y solo podrán salir para ir al médico. El citado documento añade dos supuestos:

-No hospitalizados: deberán permanecer "en una habitación o área separada de otros convivientes" hasta que desaparezcan las lesiones y se aconseja que lleven mascarilla quirúrgica, especialmente aquellos con síntomas respiratorios; si no fuera factible -por ejemplo, niños-, se recomienda que se la pongan el resto de convivientes. Es recomendable que eviten el contacto con animales silvestres o domésticos, "por lo cual, las mascotas deben ser excluidas del entorno del/la paciente". Tampoco "debe abandonar el domicilio, excepto cuando necesite atención médica de seguimiento", momento en el que deberá ponerse mascarilla y no utilizar el transporte público. Los convivientes, por su parte, evitarán en la medida de lo posible el contacto con los casos y las visitas.

-Hospitalizados: serán ingresados en una habitación con presión negativa -nunca en una con presión positiva- y, si no hay disponibilidad, en una individual con baño. El aislamiento deberá prolongarse hasta que desaparezcan las lesiones. Los sanitarios usarán Equipos de Protección Individual (EPI) adecuados y mascarilla FFP2, pero cuando hagan procedimientos que generen aerosoles o cualquier otro sobre la vía aérea, deberán ponerse la FFP3, protección ocular y guantes y batas impermeables de manga larga. Asimismo, será necesario tener un listado de todo el personal que atiende a casos en investigación o confirmados.

Qué deben hacer los contactos de personas contagiadas con la viruela del mono

Los contactos no deberán hacer cuarentena pero sí reducir al máximo las interacciones y usar de manera constante la mascarilla. El protocolo marca que sí tienen que "extremar las precauciones y reducir todo lo posible las interacciones sociales utilizando de forma constante la mascarilla", lo cual "incluye la indicación de abstención de mantener contactos sexuales durante el periodo de seguimiento".

Se les indica el autocontrol de la temperatura una vez al día durante 21 días tras la exposición. Tendrán que estar localizables a lo largo del periodo de seguimiento y, de presentar fiebre o cualquier otro síntoma compatible, "deberán hacer autoaislamiento domiciliario inmediato y contactar de forma urgente con el responsable del seguimiento".

Se considera contacto estrecho a quien haya estado en contacto con un caso confirmado desde el comienzo del periodo de transmisibilidad -que coincide con el inicio de aparición de los primeros síntomas-, en las siguientes circunstancias:

Contacto a menos de 1 metro en la misma habitación con un caso confirmado y sin EPI (o con incidencias en su uso). "Se tendrá que valorar a los convivientes, el personal sanitario que ha atendido al paciente, contactos en el ámbito laboral y social" y "se hará especial hincapié en recabar información sobre las personas que haya podido mantener relaciones sexuales en contextos de riesgo con el caso".

con un caso confirmado y sin EPI (o con incidencias en su uso). "Se tendrá que valorar a los convivientes, el personal sanitario que ha atendido al paciente, contactos en el ámbito laboral y social" y "se hará especial hincapié en recabar información sobre las personas que haya podido mantener relaciones sexuales en contextos de riesgo con el caso". Contacto directo con ropas, ropa de cama o fómites usados por un caso confirmado durante el periodo infeccioso sin el equipo de protección.

por un caso confirmado durante el periodo infeccioso sin el equipo de protección. Herida percutánea (por ejemplo, con una aguja) o exposición de las mucosas a fluidos corporales, tejidos o muestras de laboratorio de un caso confirmado.

(por ejemplo, con una aguja) o exposición de las de un caso confirmado. Manejo de muestras de un caso confirmado por personal de laboratorio sin EPI apropiado.

de un caso confirmado por personal de laboratorio sin EPI apropiado. Contacto con el cadáver de una persona fallecida por MPX o con ropa o fómites del cadáver sin EPI.

¿Hay vacuna contra la viruela del mono?

No existe vacuna específica para la viruela del mono, según explica el Dr. Mariano Esteban, virólogo del Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC) en el 'Science Media Centre España | SMC Esp'. Sin embargo, añade que sí "hay una vacuna aprobada hace poco tiempo que se ha demostrado eficaz frente a esta viruela". Esa vacuna se llama JYNNEOS TM -también conocida como Imvamune o Imvanex- y “ha sido autorizada en los Estados Unidos para prevenir la viruela del simio y la viruela”.

Lo cierto es que el virus del simio está estrechamente relacionado con el virus que causa la viruela humana. Por tanto, “la vacuna contra la viruela también puede proteger a las personas contra la viruela del simio. Los datos anteriores de África sugieren que la vacuna contra la viruela es al menos un 85% efectiva para prevenir la viruela del simio”, según recoge los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los EEUU (CDC). Además, señalan que existe otra vacuna contra la viruela humana que podría funcionar también contra la viruela del mono.

Por su parte, la Dra. Mar Faraco, presidenta de la Asociación de Médicos de Sanidad Exterior (AMSE), apunta a la existencia de tratamientos antivirales. "No están aprobados para esta indicación, se sabe que funcionan", añade.